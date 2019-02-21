طوارئ في الفجيرة قبيل مواجهة عجمان السبت

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

يسعى فريق الفجيرة الى استعادة ذاكرة الانتصارات، عندما يواجه فريق عجمان يوم بعد غد السبت، ضمن الجولة الـ16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وأعلن المدرب عبد الله مسفر حالة التأهب القصوى للمباراة التي تحظى باهتمام كبير في أروقة نادي الفجيرة، وأكد يوسف عبد الله مدير الفريق الأول للكرة بنادي الفجيرة استمرار غياب المدافع هلال سعيد إلى جانب الحارس صالح ربيع بسبب الإصابة، لافتاً الى أن الجهاز الطبي يبذل مساعي حثيثة وجهداً مقدراً من أجل استشفاء المصابين.

جاهزية اللاعبين

وأكد يوسف عبدالله في نفس الوقت جاهزية بقية اللاعبين لموقعة ملعب البرتقالي يوم السبت المقبل، وأشار عبد الله الى صعوبة المباراة التي تجمعهم بعجمان، لافتاً الى أن الفريق المضيف يعد من بين أفضل فرق الدوري ويقدم أداء جيداً هذا الموسم وحقق تعادلاً مثيراً في آخر مباراة له أمام شباب الأهلي في دبي، منوهاً الى أن الفجيرة يطمح في العودة بنتيجة إيجابية من الملعب البرتقالي وعدم فقدان النقاط والتي يحتاجها فريقه كثيراً، معرباً عن أمله في أن يكون لاعبو الفريق في يومهم، وأن يستعيد الخط الأمامي بقيادة الجزائري محمد بن يطو ذاكرة الأهداف، خصوصاً وأن الفجيرة فشل في زيارة شباك الخصوم في آخر المباريات التي خاضها في مسابقة الدوري.

سلسلة الهزائم

وتمنى يوسف عبدالله، أن يوقف نجوم الفريق سلسلة الهزائم المتتالية في المسابقة، وأن تكون الانتفاضة عبر مباراة عجمان، والتي يعول عليها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني الدكتور عبد الله مسفر كثيراً على كافة لاعبي الفريق أجانب ومواطنين، وقال رغم صعوبة المباراة إلا أننا عازمون على تحقيق انتصار يكون بمثابة فتحة شهية للاعبي الفريق لبقية الجولات، معرباً عن أملــه في أن تخدمهم بقيــة نتائــج الفرق التي تنافسهم في خطف بطاقة البقاء مع الكبار هذا الموسم.