الوصل والوحدة.. المهمة الصعبة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق-دبي- عزالدين جاد الله

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضيفاً على الوصل في الثامنة والربع من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 16 لدوري الخليج العربي، في مواجهة صعبة تجمع الفريقين على ملعب زعبيل، حيث يتعطش أصحاب الأرض إلى تحقيق فوز ينتشل الوصل من المركز الحادي عشر، الذي يحتله حالياً برصيد 14 نقطة، بينما يسعى الوحدة إلى تحسين مركزه في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، إذ يحتل الفريق المركز السادس برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن بني ياس صاحب المركز الخامس.

ويتطلع الوحدة إلى تكرار فوزه الذي حققه على الوصل في الدور الأول من المسابقة، عندما تغلب على الإمبراطور بأربعة أهداف مقابل هدف، إذ يأمل المدير الفني للفريق، الهولندي هينك تين كات استثمار الفوز الذي حققه الوحدة على دبا الفجيرة بثلاثية في الجولة الماضية واستعادة الفريق جزءاً من الثقة التي Ⅶ غابت عنه في الدور الأول.

ويدرك تين كات صعوبة المواجهة خاصة أن مدرب الوصل الروماني لورينت ريجيكامب هو من قاد الوحدة خلال الموسم الماضي والنصف الأول من الموسم الحالي، وبالتالي يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الفريق وإمكانات لاعبي العنابي.

ويستعيد الوحدة في مواجهة الوصل جهود الظهير الأيمن محمد برغش الذي غاب عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف للطرد في مباراة العين لحصوله على الإنذار الثاني، كما يستعيد جهود القائد إسماعيل مطر ولاعب خط الوسط الشاب منصور الحربي واللذين غابا بسبب الإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة سلطان الغافري بعد أن تعرض لإصابة في الفخذ وإن كانت ليست بالخطيرة إلا أن الجهاز الفني قد لا يجازف بالدفع باللاعب، ومنح الفرصة للعناصر الأكثر جاهزية، فضلاً عن إمكانية استمرار الدفع بالجناح خليل إبراهيم بدلاً من المغربي مراد باتنا بعد تألق الأول في المباراتين الأخيرتين وتسجيله هدفاً في مرمى دبا الفجيرة.

من ناحيته أكد الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوصل أن صفحة توليه تدريب الوحدة وحصوله معه على ثلاثة ألقاب قد باتت من الماضي، باستثناء بعض الذكريات إثر نيل الألقاب الثلاثة مع العنابي.

وقال: بالتأكيد فإن معرفتي السابقة بفريق الوحدة تعد عنصراً إيجابياً يصب في مصلحة "الإمبراطور".

ومن جانبه قال تين كات مدرب الوحدة في حديثه عن المباراة إنه يركز بشكل أكبر على فريقه بعد أن شهد الأداء تحسناً كبيراً في الفترة الماضية، مؤكداً صعوبة المباراة كون الوصل يملك ثنائياً هجومياً خطيراً هما كايو وليما، بينما تتمثل نقطة ضعفه في خط الدفاع، إلا أن الوحدة مطالب باستغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف بعد أن عانى الفريق من إهدار العديد من الفرص السهلة في المباريات الأخيرة.

خليل إبراهيم: علينا الالتزام بتعليمات المدرب

أكد خليل إبراهيم لاعب الوحدة، أن لاعبي العنابي مطالبون بالالتزام بتعليمات المدير الفني الهولندي، هينك تين كات، خلال المباراة، وذلك من أجل تحقيق الفوز، والعودة بنقاط المباراة الثلاث، مشيراً إلى أن الفريق يقدم في الفترة الأخيرة أداء جيداً.

وعن تألقه بعد أن أثبت وجوده وحجز مكاناً في التشكيلة الأساسية، قال: «أشكر المدير الفني على منحي الفرصة في المباراتين الأخيرتين، وأحرص على التمسك بتلك الفرصة جيداً، من أجل الاستمرار في اللعب أساسياً، وأن أكون عند حسن ظن الجهاز الفني وجماهير الوحدة، وأعتقد أن الفريق قادر على تحقيق الفوز، في ظل الحالة الجيدة التي يمر بها اللاعبون، ونأمل أن يحالفنا التوفيق في المباراة، وأن نعود بانتصار يسهم في رفع معنويات الفريق، وزيادة ثقة اللاعبين».

حميد عبد الله: جاهزون للعنابي

أكد حميد عبد الله حارس مرمى الوصل أن مباراة فريقه أمام الوحدة الذي يعد من الفرق القوية في الإمارات مهمة وصعبة، مشيراً إلى جاهزية الفريق للمواجهة التي يتطلع إلى حسمها ونيل نقاط، خصوصاً أنها تقام على ملعب الوصل ووسط جمهوره.

وقال: «طوينا صفحة مباراة الأهلي السعودي، وقمنا بالتحضير للقاء العنابي، وأتمنى من الجماهير أن تساند وتدعم الفريق، مثلما دعمونا بشكل قوي في مباراة الأهلي».

وقال: الجميع يدرك أهمية وصعوبة المباراة نظراً للعناصر القوية بفريق الوحدة وامتلاك العنابي مهاجمين على أعلى مستوى وكذلك لاعبين مواطنين لديهم مهارات عالية، إلا أن كافة عناصر «الإمبراطور» في أتم الجاهزية والتركيز للقاء الوحدة أملاً في نيل النقاط والارتقاء بترتيب الوصل في الدوري.