بني ياس والجزيرة.. مواجهة المعنويات العالية

المصدر: Ⅶ أبوظبي- أحمد عيسى، ومحمد محسن

يلتقي بني ياس وضيفه الجزيرة عند الساعة الخامسة و35 دقيقة مساء اليوم على ملعب استاد نادي بني ياس بالشامخة لحساب الجولة 16 من دوري الخليج العربي في مواجهة، يبحث فيها الفريقان عن النقاط الثلاث ويتميزان فيها بالمعنويات العالية بعد أن نجحا في كسب نقاط الجولة السابقة من المنافسة خارج الديار بفوز مهم حققه السماوي على الوصل 2-1، رفع رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الخامس الذي قفز إليه مع بداية انطلاق النصف الثاني من الدوري ويسعى للمحافظة على هذا الترتيب المتقدم وسط مزاحمة من الوحدة الذي يتساوى معه في عدد النقاط بجانب تطلعه للتقدم خطوة إضافية في الترتيب، فيما حقق فخر أبوظبي انتصاراً كاسحاً على الفجيرة 5- صفر، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة مؤمناً ترتيبه الثالث خلف العين بفارق نقطة مع تأهبه في ذات الوقت ليكون قادراً على التقدم نحو الصدارة، وقياساً بنتائج الفريقين السابقة فإنهما يستهدفان بكل قوة مواصلة النتائج الإيجابية وإرضاء القاعدة الجماهيرية خلال لقاء اليوم.

واستعد بني ياس للقاء بتدريبات قوية وجادة سادتها معنويات عالية، مع أجواء احتفالية تعمدها المدرب الكرواتي كرونوسلاف تأكيداً على ثقته في لاعبيه ورضائه على النتائج والأداء، مع التركيز على معالجة بعض السلبيات التي عانى منها الفريق سابقاً وإيجاد حلول بديلة لغياب المدافع البرازيلي روبسون بسبب الإصابة، إضافة إلى وضع التكتيك المناسب الذي سيعتمد عليه في المباراة.

خليط مميز

بدوره أكده كرونوسلاف أن المباراة تعتبر في غاية الصعوبة لأنها أمام خصم يمتلك خليطاً مميزاً من اللاعبين، المواطنين والأجانب بقيادة علي مبخوت وخلفان مبارك، وأضاف: الجزيرة فريق مميز ويلعب بطريقة تعتمد على الاستحواذ والتمرير ويعتمد في ذلك على مهارات لاعبيه العالية، لكننا سنقاتل أمامه وثقتنا كبيرة في اللاعبين لتحقيق التفوق عليه رغم احترامنا له والاعتراف بقوته.

وأكد المدرب الكرواتي أن غياب روبسون يمثل صداعاً له لأنه لاعب مهم في خط الدفاع ، ذاكراً أنه سيعمل على تعويض غيابه بأكثر العناصر جاهزية.

وكشف كرونوسلاف أن طموح السماوي كان واضحاً منذ بداية الموسم بالبقاء في الدوري ولا يريدون التغيير في هذا الرسم بعد تقدم الفريق في جدول الترتيب حتى لا يشكلوا ضغطاً على اللاعبين، وأضاف: الفريق الآن يقدم كرة قدم جميلة ويجب أن نعمل على الاستمرارية في ذلك، لا نريد أن ننجرف خلف العواطف وأن نرفع سقف الطموح، لكن بطبيعة الحال سنعمل باستمرار على جمع أكبر عدد من النقاط.

صعوبة

ومن جانبه اعترف الهولندي داميان هيرتوغ مدرب الجزيرة بصعوبة المواجهة، وشدد على أهمية كسب النقاط حتى يواصل الفريق نتائجه الإيجابية وآخرها تحقيقه فوزاً ثميناً على الفجيرة 5/‏0.

وأكد هيرتوغ جاهزية فريقه مدعوم بعودة الثلاثي علي مبخوت، والكاميروني سياني، وسالم العيدي، في مقابل غياب لاعب الوسط محمد جمال إلى نهاية الموسم، سالم عبدالله، وأحمد ربيع للإصابة، وقال عن مباراة بني ياس: «نتشابه في طريقة اللعب فكلا الفريقين يطبق خطة هجومية تركز على تكثيف الضغط على الطرف الآخر، ولا يمكننا ضمان تسجيل الكثير من الأهداف في مثل هذه المواجهات، ولكن الجانبين يحرصان على اتباع استراتيجية المباغتة والهجوم السريع، وأعتقد أننا سنشاهد مباراة ممتعة شديدة التنافس وحماسية في نفس الوقت وأتوقع أن تكون مباراة متقاربة، لتشابه أسلوب الفريقين واختلاف تطلعاتهما».