« المحترفين» تختتم دورة التسويق والإعلام الرياضي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت أمس، المرحلة الثانية من دورة التسويق والإعلام، ضمن برنامج شهادات لجنة دوري المحترفين للموسم الرياضي 2018-2019، الذي تنظمه اللجنة بالشراكة مع أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم، وذلك بحضور وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين.

وشارك في البرنامج منتسبون من الأندية المحترفة ولجنة دوري المحترفين من إدارات الإعلام، التسويق، التذاكر ومديري الملاعب. وقدم روب ميتشل، مدير العلاقات التجارية في نادي بورنموث الإنجليزي، محاضرة اليوم الثالث والختامي التي ركزت على إدارة الشراكات وعقود الرعاية، حيث استعرض ميتشل تجربة نادي بورنموث، وشرح كيفية التفاوض مع الشركاء والرعاة، والأدوات اللازمة لقياس القيمة المالية للشراكات.

وخلال الجزء الأول من الجلسة، عرض الدارسون بعد تقسيمهم إلى أربع مجموعات خططهم لعقود الشراكة والرعاية وكيفية تحقيق الأرباح من خلال استهداف شرائح مختلفة من الشركاء بحزم تسويقية متباينة في القيمة المالية والفائدة.

وفي الجزء الثاني قدم المشاركون نماذج عمل من المشروعين المقترحين، الأول يتطلب تقديم تصور شامل لرعاية نادٍ جديد، والثاني يطلب من المشاركين الذين يمثلون وكالة إعلامية تقديم نصور شامل لتأمين عقد رعاية قميص لأي نادٍ، وجرت مناقشة هذه النماذج من قبل المحاضرين.