مناقشة التقرير الإداري لـ«الأبيض»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

عقدت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم اجتماعها الدوري باستاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة، وبحضور راشد الزعابي وهشام الزرعوني وحسن عبدالوهاب أعضاء مجلس الإدارة ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والدكتور حسن سهيل وعبدالله علي عضوي اللجنة إلى جانب عبيد مبارك مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية وحسان فهد مقرر اللجنة، وحضر جانباً من الاجتماع راشد عامر مدير تطوير مراكز التدريب في اتحاد الكرة والخبير الفني البلجيكي ميشيل سابلون.

وتناول الاجتماع التقرير الإداري لمنتخبنا الوطني الأول خلال مشاركته في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019، حيث قدم الدكتور حسن سهيل مشرف المنتخب تقريراً شاملاً عن كافة الجوانب الإدارية المتعلقة في المنتخب طوال فترة البطولة والتوصيات المقدمة من الجهاز الإداري.

التصفيات

واطلعت اللجنة على آلية التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستسحب قرعتها يوم 17 أبريل المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث لم يطرأ أي تعديل على نظام التصفيات الذي تم اتباعه في التصفيات المشتركة لنهائيات كأس آسيا الإمارات 2019 وتصفيات كأس العالم 2018.

وسيتم تقسيم المنتخبات وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على أن تلعب المنتخبات الأقل تصنيفاً التصفيات التمهيدية في شهر يونيو المقبل، حيث ستتأهل 6 منتخبات إلى مرحلة المجموعات التي ستشهد مشاركة 40 منتخباً سيتم تقسيمها إلى 8 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 5 منتخبات على أن يتأهل بطل كل مجموعة إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني.

وكان منتخبنا الوطني تقدم 12 مركزاً في تصنيف الفيفا لشهر فبراير، حيث يحتل المركز 67 عالمياً والسادس آسيوياً برصيد 1355 نقطة.

برنامج الأولمبي

وناقشت اللجنة البرنامج المقدم من الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي ستقام للفترة من 22 إلى 26 مارس المقبل في المملكة العربية السعودية، حيث اعتمدت البرنامج الذي يشمل إقامة معسكر للفترة من 5 إلى 19 مارس تتخلله إقامة مباراتين وديتين أمام منتخب طاجيكستان بتاريخ 8 و11 مارس 2019 إلى جانب مباراة أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة علماً أن السفر إلى المملكة العربية السعودية سيكون بتاريخ 20 من ذات الشهر.

واعتمدت اللجنة كذلك برنامج منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للكرة الشاطئية في تايلاند والمؤهلة بدورها إلى نهائيات كأس العالم وذلك للفترة من 7 إلى 17 مارس المقبل بمشاركة 15 منتخباً.

كما اعتمدت اللجنة أجندة التجمعات الداخلية والخارجية والبطولات الودية لمنتخبات المراحل السنية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

كما استمعت اللجنة لعرض الخبير الفني البلجيكي ميشيل سابلون الذي تناول عدة محاور منها تطوير المناهج التدريبية للمدربين وتطوير عمل برامج الواعدين وآلية وأسلوب العمل في الأكاديميات التابعة للأندية، بالإضافة إلى آلية عمل جديدة لكافة المنتخبات الوطنية ووضع البرامج التي تساعد على تطوير مستوى اللاعبين.

وقررت اللجنة إحالة عرض الخبير الفني إلى إدارة المنتخبات من أجل وضع ملاحظاتها ورفع توصياتها إلى اللجنة لمناقشته في الاجتماع المقبل.

وديات

اطلعت اللجنة على الإحصائية الخاصة بعدد مباريات منتخباتنا السنية من بداية 2018 حتى الآن وشملت (58) مباراة ودية، حيث خاض منتخب 1999 (20 مباراة) ومنتخب 2001 (9 مباريات) ومنتخب 2002 (3 مباريات) ومنتخب 2003 (8 مباريات) ومنتخب مواليد 2004 (18 مباراة).