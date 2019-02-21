اعتماد تشكيل لجنتي الحكام والمسابقات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اعتمد اتحاد الإمارات لكرة القدم، إعادة تشكيل لجنتي الحكام والمسابقات بالاتحاد، وفقاً لقرار مجلس إدارة الاتحاد بجلسته بتاريخ 9 فبراير 2019. وتتكون لجنة الحكام من: مسلم سهيل الكثيري رئيساً، ومحمد عبيد اليماحي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: صلاح أمين محمد، وحمد أحمد المزروعي، وناصر عبدالله الحمادي، وخميس حسن الشامسي، وعلياء حسين الحوسني. فيما تتكون لجنة المسابقات من: خليفة عيسى الجرمن رئيساً، وأحمد علي المهبوبي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: راشد حسن الهلي، وخليل غانم مبارك، وحمد علي الشبيبي.