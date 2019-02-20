الحوسني.. عودة بقوة الدفع المعنوي

المصدر: Ⅶ عجمان- ياسر قاسم

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان مساء أول من أمس، استعداداته لمواجهة ضيفه الفجيرة السبت المقبل ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي بمعنويات عالية، بعد فترة راحة قصيرة امتدت يومين، بعد تعادله في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي، حيث شارك في التدريب جميع اللاعبين، وكان لافتاً حضور الحارس علي الحوسني للتدريب رغم آثار الإصابة التي تعرض لها في مباراة شباب الأهلي، وأرجع الحوسني عودته السريعة للمساندة المعنوية التي وجدها من إدارة ناديه وعموم الرياضيين الذين انزعجوا كثيراً للإصابة وظلوا على تواصل معه أو مع زملائه أو أفراد أسرته، وقدم الشكر للجميع متمنياً السلامة لجميع اللاعبين.

وأوضح علي الحوسني في تصريحات لـ «البيان الرياضي» أنه شعر بتحسن كبير بمجرد إفاقته الكاملة بعد نقله إلى مستشفى راشد، وزاد اطمئنانه بعد ظهور نتيجة التشخيص، وقال إن المساندة المعنوية التي وجدها من الجميع خففت الألم الذي كان يشعر به، خاصة أن هذه المساندة كان لها وقعها الطيب لدى أسرته الكبيرة وعائلته الصغيرة.