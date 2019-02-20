مينديز: سأعتزل دولياً لـ«عيون الملك»

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

كشف ريان مينديز، مهاجم منتخب الرأس الأخضر والشارقة، نيته الاعتزال دولياً من أجل التفرّغ لفريقه في هذه الفترة المهمة من الموسم التي أصبح ينافس فيها بقوة على لقب دوري الخليج العربي، وقال مينديز في تصريح خاصّ لـ«البيان الرياضي»: «قضيت 10 سنوات في خدمة المنتخب وحان وقت التفرّغ لحياتي الخاصة ولفريقي الحالي، خاصة بعد الانتقال للعيش في الإمارات أصبح الالتحاق بمعسكرات المنتخب أمراً مرهقاً؛ نظراً لساعات السفر الطويلة التي أقضيها في الوصول إلى الرأس الأخضر أو بعض الدول الأفريقية التي نخوض فيها مبارياتنا، ومع دخول الدوري المواجهات الحاسمة من الصعب التوفيق بين التزاماتي مع المنتخب ومشاركاتي مع الشارقة، لذا قررت أن تكون مباراة الرأس الأخضر وليسوتو في 22 مارس المقبل الأخيرة في مشواري الدولي، وسأطلب من المدرّب واتحاد الرأس الأخضر إعفائي من المشاركات المقبلة».

تصميم

وأكد مينديز أنه مصمم على الاعتزال الدولي حتى لو تمكّن منتخب بلاده من حجز بطاقة الـتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي تقام يونيو المقبل في مصر، نافياً أن يكون قراره مرتبطاً بالوضعية الصعبة التي يمر بها منتخب بلاده في التصفيات الأفريقية وضعف حظوظه في التواجد في الـ«كان 2019». وأضاف: «لقد فكرت كثيراً في هذا الموضوع، وقررت الاعتذار عن عدم المشاركة مع المنتخب من أجل التركيز على مسيرتي مع الشارقة والاهتمام بعائلتي، منذ 10 سنوات أنا متواجد في المنتخب وأرى أن الوقت حان للاعتزال الدولي، خاصة أن المشاركة الدولية خلال أيام الفيفا أصبحت أمراً مرهقاً بالنسبة لي».

حظوظ

ويلتقي منتخب الرأس الأخضر صاحب المركز الرابع بـ4 نقاط في المجموعة 12، منتخب ليسوتو صاحب المركز الثالث بـ5 نقاط، لكن حظوظه ضعيفة للتأهل إلى أمم أفريقيا بما أن منتخب تنزانيا صاحب المركز الثاني بـ5 نقاط يعلب على أرضه مع أوغندا التي حسمت تأهلها بـ13 نقطة.

استمتاع

وبالعودة إلى تجربته في الدوري الإماراتي، قال: «أنا سعيد بتجربتي الأولى في دوري الخليج العربي، لم أتوقع أن أعيش مثل هذه الفترة الرائعة في مشواري مع الشارقة، أنا مستمتع بلعب كرة القدم والنتائج الجيدة تزيد سعادتي، وفي الحقيقة لم أكن أتوقع هذا المستوى الفني الراقي في الدوري الإماراتي، وهناك فرق قوية ومنافسة شديدة على اللقب».

وتعليقاً على تحقيق الشارقة 15 مباراة دون خسارة، قال مينديز: «كأننا في حلم، مع بداية الدوري لا أحد كان يتوقع ذلك حتى نحن اللاعبين، لكننا نجحنا في تحقيق ذلك بفضل الروح القتالية والعمل كفريق واحد، قوتنا في تكاتفنا، الفوز يأتي بفوز آخر، نعيش في سلسلة النتائج الإيجابية ومتمسكون بها، الأمر الذي خلق بداخلنا إصرار وعزيمة مضاعفة للبقاء على القمة وليس لدينا رغبة في التنازل عنها، لدينا فريق متجانس ومدرب بكفاءة عالية، ونشكر الجماهير على تواجدهم معنا في كل مباراة».

قوة جماعية

وصرح مينديز بأن الشارقة يتميز بالقوة الجماعية، وهو ما يصعّب مهمة الفرق الأخرى للفوز عليه، وقال: «أمامنا مباريات كثيرة ولكل منها أهميتها في سباق اللقب، هناك 33 نقطة أخرى علينا حصد أكثر ما يمكن والحديث عن التتويج سابق لأوانه، علينا أن نستمرّ بالروح نفسها في كل جولة».

وعن رأيه في الفوز على النصر، أوضح مينديز أن نقاط النصر من أغلى النقاط في الدور الثاني خصوصاً أنها جاءت من خارج الشارقة، وفي مباراة كان النصر يسعى للفوز بها للاحتفال بملعبه، وأضاف: «كانت من أصعب المباريات التي لعبناها حتى الآن، النصر فريق جدير بالاحترام وترتيبه في الجدول لا يعكس إمكانياته، لقد دخل بقوة وضغط علينا بشكل واضح لكن البطاقة الحمراء سهلت مهمّتنا في تحقيق الفوز عليه».