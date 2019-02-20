انطلاق بطولة موانئ أبوظبي للخماسيات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انطلقت على أرض ملعب كرة القدم بميناء زايد بطولة موانئ أبوظبي الرابعة للشركاء الاستراتيجيين لخماسيات كرة القدم، التي تقام بالشراكة مع شركة ميكو للخدمات اللوجستية وشركة دي تي إي وشركة سيبيد جيوسولويشنز ساس.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز موانئ أبوظبي (أ) بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد على فريق حديد الإمارات، وفاز فريق ميكو للخدمات اللوجستية على فريق شركة الاتحاد للقطارات بهدفين مقابل هدف واحد.

وقبل انطلاق البطولة، نظمت موانئ أبوظبي مباراة استعراضية بين فريق الشركة و«منتخب الإرادة»، ممثل الدولة في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية. وتشهد البطولة مشاركة 23 فريقاً يمثلون شركاء موانئ أبوظبي من القطاعين العام والخاص. وتعد البطولة جزءاً من استراتيجية موانئ أبوظبي لتعزيز السعادة والمفاهيم الإيجابية .