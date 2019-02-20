الزعيم.. بشائر الفرح تتوالى

المصدر: Ⅶ العين ـ طلحة عبدالله

بعد إعلان شركة الكرة بنادي العين التعاقد رسمياً مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، تنتظر جماهير «الزعيم» المزيد من الأخبار السارة بعد أن أكدت مصادر مطلعة أن النادي بصدد التجديد لجميع لاعبيه الذين دخلوا فترة الشهور الستة وفي مقدمتهم الحارس الدولي خالد عيسى، ومحمد عبد الرحمن، والياباني شيوتاني، وغيرهم، وذلك في إطار تعزيز استقرار الفريق المواجه بتحديات قوية على المستوى الداخلي والآسيوي، إذ إنه سيخوض بعد أيام مباراة صعبة أمام الهلال السعودي في استهلالية مشواره بدوري أبطال آسيا لهذا الموسم، وتعتبر مجموعة العين التي تضم إلى جانبه والهلال السعودي، كلاً من الاستقلال الإيراني، والدحيل، هي الأصعب من بين المجموعات الأخرى، كما يقاتل الزعيم على المستوى الداخلي من أجل الدفاع عن لقب دوري الخليج العربي الذي حصل عليه الموسم الماضي، بعد خروجه من جميع البطولات الأخرى بما في ذلك مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، والسوبر، وكأس زايد للأندية العربية الأبطال.

سعادة

وعبر أنصار الزعيم عن سعادتهم بخطوة التعاقد مع المدرب الإسباني، وتبادلوا التهاني على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعربوا عن تمنياتهم بأن تواصل شركة الكرة بالنادي جهودها و(تكمل جميلها) بعدم التفريط في نجوم الفريق، والعمل على إعادة صانع الألعاب عمر عبد الرحمن «عموري»، خصوصاً بعد تواتر أنباء عن نية الهلال السعودي، عدم التجديد له، ولم تخف الجماهير العيناوية قلقها قبل مواجهة الهلال السعودي القريبة المقبلة في ظل تراجع مستوى ونتائج الفريق بالدوري، بيد أن الكثيرين عبروا عن ثقتهم العالية في قدرة الزعيم على تقديم نفسه بأفضل نسق في المسابقة القارية، على غرار ما فعله في نسخة كأس العالم للأندية الأخيرة بالإمارات، حيث قلب الفريق كل التوقعات وأذهل العالم بمردود قوي قاده للذهاب إلى أبعد مراحل البطولة العالمية ليواجه بطل العالم ريال مدريد بالمباراة النهائية، في إنجاز غير مسبوق على مستوى الأندية الخليجية.

قلق متزايد

وعلى مدار الفترة السابقة ظلت جماهير نادي العين تعبر عن قلقها المتزايد يوماً بعد يوم بسبب عدم التجديد للاعبين الذين دخلوا فترة الشهور الستة بما يحق لهم الانتقال لأي فريق آخر، خصوصاً بعد رحيل قائد الفريق عمر عبد الرحمن إلى الهلال السعودي، وحسين الشحات إلى الأهلي المصري، والبرازيلي كايو لوكاس، الذي سيغادر إلى الدوري البرتغالي بنهاية الموسم الحالي، وأخيراً المدرب الكرواتي زوران ماميتش، الذي انتقل إلى الهلال السعودي.