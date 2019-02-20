5 تحديات أمام «الأبيض» لتحقيق الحلم الأولمبي

المصدر: Ⅶ دبي- العوضي النمر

أنهى الأبيض الأولمبي معسكره السريع الذي استمر 3 أيام فقط، تخللها لعب مباراة ودية أمام التنين الصيني انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، في إطار برنامجه للمشاركة في للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي ستنطلق يوم 22 مارس المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، حيث منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات الإمارات والسعودية ولبنان والمالديف، وخلال الأيام الثلاثة صادف الأبيض الأولمبي 5 معوقات، من شأنها أن تحد من تطلعات الفريق خلال تلك التصفيات.

01 مع بداية التجمع صادف الفريق عقبة «خطيرة» بقيام أحد الأندية الكبرى برفض انضمام لاعبيه لصفوف المنتخب، وقام بالمساومة من أجل ضم لاعبين آخرين، بحجة حاجة النادي لجهد لاعبيه المختارين في المنافسات المحلية، وخوفه من تعرضهم لإصابات خلال تواجدهم مع المنتخب، وبالفعل رضخ الجهاز الفني لرغبة النادي واضطر لقبول اللاعبين البدلاء، وتلك سابقة تحتاج إلى وقفة من لجنة المنتخبات حتى لا تستفحل «السالفة» وتصبح حقا مكتسبا لكل ناد بمرور الأيام ومع كل المنتخبات، كما أن الأندية أبدت تذمرها لمثل هذه التجمعات التي تأتي في غير أوقات «فيفا دي»، وعادة المنتخبات الأولمبية تدفع ثمنا باهظا لمثل تلك الأقاويل.

02 ولم تكن تلك الواقعة هي الحالة الوحيدة للابتعاد عن قائمة الأبيض الأولمبي، فقد تبعها حضور عدد من اللاعبين إلى معسكر المنتخب وكل منهم يحمل تقارير تشير إلى إصابة اللاعب وعدم قدرته على الانضمام للمنتخب، وأنه في حاجة لعلاج مكثف للبعض وطويل للبعض الآخر، والغريب أن هؤلاء اللاعبين شاركوا مع فرقهم في الجولة الخامسة عشرة لدوري الخليج العربي وظهروا بمستويات طيبة، ولم يتعرض أي منهم للإصابة خلال المباراة أو خروجه من المباراة بداعي الإصابة، حيث ظهر أصحاب التقارير الطبية بمستوى طيب خلال المباريات، ولم يكن أمام الجهاز الفني سوى السماح لهم بالابتعاد عن قائمة الفريق، نظرا لضيق الوقت.

03 خلال التجمع الأخير غاب عن صفوف الفريق 9 لاعبين من الأساسيين لظروف متعددة ما بين الإصابة والاعتذار، مما أدى إلى ارتباك عمل الجهاز الفني، الذي اضطر إلى الاعتماد على لاعبين آخرين وشارك بهم في المباراة الودية التي أقيمت أمام الصين، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، وجاء تلك النتيجة لتنصف الجهاز الفني واللاعبين وتساهم في رفع معنوياتهم قبل انطلاقة التصفيات، حيث من المقرر أن يتقابل الأولمبي مع لبنان يوم 22 مارس، ثم مع مالديف يوم 24 ويختتم بلقاء السعودية الدولة المستضيفة للتصفيات يوم 26 من مارس المقبل.

04 أما رابعة العقبات أمام منتخبنا الأولمبي فتتمثل في تضارب مواعيد التجمع الأخير مع منافسات المربع الذهبي لبطولة كأس الخليج العربي، حيث من المقرر أن يقام تجمعان آخران للمنتخب قبل التوجه للرياض، الأول خلال الفترة من 5 إلى 12 مارس المقبل، وخلال هذا التجمع يلاقي الأبيض نظيره طاجيكستان يوم 8 مارس، ومباراة أخرى مع الهند يوم 11 من الشهر نفسه، مع العلم أن مباراة النصر مع شباب الأهلي في المربع الذهبي لكأس الخليج العربي ستقام يوم 8 مارس ومباراة الوحدة مع بني ياس يوم 15 مارس مما يعرقل من فرص إعداد المنتخب بشكل جيد يؤهله للمنافسة علي قمة المجموعة، في ظل غياب 11 لاعبا من صفوف الفرق الأربعة.

وطالب المدرب البولندي سكورزا بإقامة معسكر في البحرين خلال الفترة من 13 إلى 20 مارس يكون من أجل وضع اللمسات الأخيرة على استعدادات الفريق، وإلى الآن لم يتم تأكيد مكان المعسكر من قبل لجنة المنتخبات، رغم ضيق الوقت.

05 على مدى يومي مران المنتخب على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة في دبي لم يحضر المران أي من أعضاء اللجنة الفنية والمنتخبات، من أجل رفع معنويات اللاعبين وتذليل أية صعاب أمام برنامج الإعداد، فيما تواجد رئيس الاتحاد المهندس مروان بن غليطة في مقصورة استاد راشد في نادي شباب الأهلي وحضر إلى جانبه أعضاء اللجنة الذين اجتمعوا في اليوم نفسه.

إشادة

أشاد جمال بوهندي مدير منتخب الأولمبي بتجربة الفريق أمام الصين، وأن نتيجة المباراة تعد جيدة وكذلك المستوى الفني الذي ظهر به اللاعبون في المباراة كان مرضياً على الرغم من غياب مجموعة كبيرة من اللاعبين، وأشار جمال بوهندي إلى أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب البولندي سكورزا منح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في هذه في المباراة.