مترف الشامسي يودع «المنتخبات» بعد 15 عاماً

المصدر: Ⅶ دبي- العوضي النمر

بعد مسيرة عمل ناجحة ومتميزة استمرت 15 عاماً مع المنتخبات الوطنية، يودع مترف الشامسي العمل الإداري في اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة، بعد أن تعثرت مساع تفرغه من جهة عمله في العاصمة أبوظبي، ورفض الاتحاد تعويضه مالياً في حال تم تقاعده، وسيغيب الشامسي عن مهمة المنتخب الأولمبي في التصفيات الأولمبية التي ستقام في الرياض الشهر المقبل.

ويعد مترف الشامسي واحداً من أكفأ الإداريين الذين عملوا مع المنتخبات الوطنية بداية من منتخب الناشئين ومروراً بالشباب ثم الأولمبي والمنتخب الأول مع المدرب مهدي علي، وساهم بعمله المنظم في تهيئة المناخ أمام الأجهزة الفنية للعمل، والتركيز في مهمتهم وحصد البطولات.

وأمام صعوبة التفرغ لمهمته قدم مترف الشامسي عدداً من الحلول التعويضية حباً في الاستمرار في خدمة الوطن من خلال العمل مع المنتخبات الوطنية، ولكن مثل تلك الحلول لم تجد الدعم اللازم والاهتمام من مسؤولي اتحاد الكرة، فكان القرار الصعب في مسيرته، بالابتعاد عن هواية أحبها وتفرغ لها طوال السنوات الماضية من أجل تقديم خلاصة جهده وعطائه مع المنتخبات، ولا شك أن ابتعاد مترف الشامسي يعد خسارة كبيرة للعمل الإداري في المنتخبات.