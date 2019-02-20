إثارة كبيرة في «بلاي أوف» كرة الصالات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

سيطرت الإثارة على ثاني مباريات الدوري الثلاثي «بلاوي أوف» الصالات، والتي عرفت تحقيق فريق شباب الأهلي فوزاً مهماً وغالياً على مستضيفه النصر بنتيجة 2- 0 بعد مباراة قوية وسريعة من الفريقين، وشكل طرد محمد عبيد نجم فريق نادي النصر في منتصف الشوط الأول نقطة التحول في مسار المباراة، حيث كان النصر الأفضل والأقرب للتسجيل في الدقائق الأولى لينال محمد عبيد البطاقة الصفراء ومن بعدها الحمراء المباشرة إثر اعتدائه على عمر عبدالستار حارس شباب الأهلي.

تألق من النصر جابر محمد حارس المرمى، ومن شباب الأهلي عبدالله الخمري رجل المباراة الأول، وعمر عبدالستار حارس شباب الأهلي الذي شكل فريقاً بحاله أمام سيل الهجوم النصراوي، ويلتقي شباب الأهلي اليوم مع ضيفه البطائح في مباراة حسم الصدارة للترقي إلى مواجهة دبا الحصن في ذهاب وإياب اللقب العاشر لدوري الصالات، حيث يلعب شباب الأهلي بفرصتي الفوز أو التعادل، وليس أمام البطائح الذي تعادل مع النصر في الجولة الأولى 1-1 سوى الفوز.

وعقب نهاية مباراة فريقه أمام النصر أثنى عبدالله عبدالباسط مدرب شباب الأهلي على لاعبي فريقه وقال: «لقد كانوا عند حسن الظن بهم وقدموا مباراة كبيرة واستحقوا الفوز عن جدارة»، وأضاف: تنتظرنا مهمة صعبة للغاية أمام فريق البطائح الذي دعم صفوفه بأفضل ثلاثة لاعبين من خورفكان واتحاد كلباء، ونحن في شباب الأهلي فضّلنا الاعتماد على اللاعبين الذين أوصلوا الفريق إلى هذه المرحلة، وأعتقد أنهم يستحقون الإشادة والتقدير والشكر على الجهود التي يبذلونها في التدريبات والمباريات، مشيراً إلى أن اللعب بفرصتي التعادل والفوز من أصعب الخيارات في الكرة. وتابع: «سنعمل على بذل أقصى الجهود أمام فريق البطائح العنيد الليلة، ورهاني الوحيد هو ثقتي الكبيرة في لاعبي فريقي».