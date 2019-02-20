الأبيض الشاب يواجه البحرين والكويت ودياً

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

يستعد منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2001 لخوض مباراتين وديتين أمام شقيقه المنتخب البحريني يوم 24 فبراير الجاري وشقيقه المنتخب الكويتي يوم 26 من ذات الشهر وذلك في العاصمة البحرينية المنامة ضمن برنامج إعداد أبيض الشباب للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب التي ستنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وتضم قائمة منتخبنا للشباب المغادرة إلى مملكة البحرين 19 لاعباً اختارهم المدير الفني فيردو ميلين وهم: سيف عبيد الزعابي، وليد راشد سلطان ( اتحاد كلباء ) راكان وليد صالح، أحمد سلطان المشجري، زايد سلطان الزعابي، أحمد محمود الحمادي، حسن خالد عمر، أحمد فوزي جوهر ( الجزيرة) عبدالعزيز محمد البلوشي، حمدان حميد حسن، محمد عيسى جمعة، حارب عبدالله سهيل ( شباب الأهلي دبي ) حمد عبدالله المقبالي، حمد محمد القيوضي (الفجيرة) محمد عبدالرحمن إبراهيم (النصر) عبدالله حمد المنهالي، محمد مسري الظاهري، راشد عبدالله مال الله (الوحدة) فهد بدر طارش (الإمارات).

ويبدأ أبيض الشباب تجمعه بمقر اتحاد الكرة مساء يوم الجمعة على أن تغادر البعثة إلى مملكة البحرين صباح يوم السبت عبر مطار دبي الدولي.