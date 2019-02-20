النصر يودّع دوري أبطال آسيا

المصدر: Ⅶ دبي- عدنان الغربي

ودع النصر دوري أبطال آسيا، بخسارته أمام باختاكور الأوزبكي 1 ـ 2 في المباراة الفاصلة التي جمعتهما، مساء أمس، على استاد آل مكتوم لحساب الدور التمهيدي.

دخل الفريق الأوزبكي بقوة وبحث عن مفاجأة النصر مبكراً، وأوجد بعض الفرص الخطرة أبرزها تسديدة خمداموف في الشباك الجانبية (ق3)، ثم رأسية بيكماييف التي مرت قريبة من المرمى (ق13) قبل أن يحصل النصر على ضربة جزاء فشل نيغريدو في تحويلها إلى هدف (ق15).

وتمكن باختاكور من افتتاح التسجيل عن طريق سيران من ضربة جزاء (ق31) بعد لمس أحمد الياسي للكرة بيده داخل منطقة 18 متراً، وواصل الفريق الأوزبكي ضغطه على دفاع النصر وكان قريباً من إضافة هدف ثانٍ من رأسية دراغان (ق37).

وترجم باختاكور أفضليته بهدف ثانٍ حمل توقيع مارات بيكماييف (ق50) مستغلاً خطأ في خط دفاع النصر الذي عانى كثيراً من غياب الانسجام ومن الهجمات المنظمة للفريق الأوزبكي.

وتحسّن أداء النصر قليلاً بعد دخول محمد العكبري وعامر مبارك بدلاً من محمد سرواش وطارق أحمد، وتمكن نيغريدو من تقليل الفارق من ضربة جزاء (ق59)، ونزل العميد بثقله للهجوم طمعاً في إدراك التعادل، لكنه ترك مساحات في مناطقه الخلفية كاد يدفع ثمنها بقبول أهداف أخرى.