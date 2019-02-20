تأجيل النظر في شكوى دبا ضد اتحاد الكرة

المصدر: Ⅶ دبي ـ العوضي النمر

من المنتظر أن تقرر لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم تأجيل البت في الشكوى المقدمة من نادي دبا ضد اتحاد الكرة التي يطالب فيها «النواخذة» بإعادة مباراتهم أمام الظفرة في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، وذلك على خلفية قرار الاتحاد منع لاعب دبا ياسر عبد الله الجنيبي من المشاركة في المباراة بداعي عدم صحة البطاقة الخاصة به. وتعود أسباب التأجيل إلى وجود الحكم الرابع في المباراة المذكورة حسن علي كريم ومراقب المباراة فهد العامري خارج الدولة في مهمة رسمية، إذ كانت اللجنة قد طلبت الاستماع لإفادتهما في القضية.