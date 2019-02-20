منتخب الناشئين يكسب البحرين برباعية في معسكر المنامة

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

حقق منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2004 الفوز على شقيقه المنتخب البحريني برباعية نظيفة في المباراة الودية الثانية التي جرت، أول من أمس، بملعب مدينة خليفة الرياضية في ختام معسكر أبيض الناشئين الذي أقيم في العاصمة البحرينية المنامة للفترة من 14 إلى 18 فبراير الجاري ضمن استعداداته المبكرة لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين، التي ستنطلق في شهر سبتمبر 2019. وسجل أهداف منتخبنا للناشئين سعود محمد المري، ومطر الحوسني، وإبراهيم سلطان، ومشعل المعمري. وكان أبيض الناشئين حقق الفوز في التجربة الودية الأولى بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب بدر إبراهيم السويدي.