النصر يودّع دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

ودع النصر مسابقة دوري أبطال آسيا، بخسارته أمام باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الفاصلة التي جمعتهما ،مساء اليوم، على استاد آل مكتوم بدبي لحساب الدور التمهيدي.

وافتتح الفريق الأوزبكي التسجيل بواسطة دراغان سيران من ضربة جزاء (ق31) وأضاف مارات بيكماييف الهدف الثاني (ق50) قبل أن يقلص الاسباني الفارق من ضربة جزاء (ق59) بعدما أضاع الركلة الأولى التي أعلن عليها الحكم الياباني للعميد في الدقيقة 15.

وسيلعب باختاكور في المجموعة الرابعة لدوري الأبطال إلى جانب أندية الأهلي السعودي وبيرسيبوليس والسد.