سيلتا فيغو بطل «كأس دبي للقارات»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

فاز فريق نادي سيلتا فيغو الإسباني على يوفنتوس بهدف وحيد ليحرز لقب النسخة الثالثة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة» الأكبر من نوعها من حيث تنوع وأسماء الفرق المشاركة فيها، والتي نظمها مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري في مدينة دبي الرياضية بمشاركة 300 لاعب من 20 فريقًا من مختلف القارات في مقدمتها ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، تشيلسي، سيلتا فيغو، بورتو، والأهلي المصري، بالإضافة إلى 6 أندية تمثل الدولة في المنافسة هي فرق: النصر الوصل وشباب الأهلي دبي والعين والوحدة وعجمان، تنافست في 53 مباراة.

واللقب هو الثاني للفريق الإسباني في البطولة بعد أن أحرز لقب النسخة الأولى أيضا عام 2017 وكانت على حساب ريال مدريد بنتيجة 1-0 أيضا، كما خسر ريال مدريد نهائي النسخة الثانية أيضا بعد خسارته في النهائي أمام ليزي سبورت الغاني بركلات الترجيح من علامة الجزاء بعد التعادل 1-1.

وتسلم فريق سيلتا فيغو الكأس الذهبية من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور خالد الزرعوني رئيس مجلس إدارة مدينة دبي الرياضية وعلي عمر مدير التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، وميشيل سلغادو مدير البطولة، كما تسلم لاعبه أوسكار ماركوس سانتا ماريا لقب أفضل لاعب في البطولة ولقب الهداف أيضا، فيما نال ماتيو كابيللا من يوفنتوس لقب أفضل حارس.

حضور

جاء تأهل سيلتا فيغو للنهائي بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على فريق برشلونة بهدفين دون مقابل في المباراة التي حضرها اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، في حين تأهل يوفنتوس للنهائي بعد فوزه على فريق توينتي الهولندي بنتيجة 2-1. وأحرز فريق برشلونة المركز الثالث في البطولة بعد فوزه على فريق توينتي الهولندي بنتيجة 3-1، فيما فاز فريق الأهلي المصري على فريق ليفانتي أزورو الإيطالي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 .

ويحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم ملتقى سنوي للاستفادة من تجارب الفرق العالمية في مجال الأكاديميات وإعداد فرق الناشئين، وتبادل الخبرات بين فرق أنديتنا وفرق الأندية العالمية، وقد تواجد في البطولة مسؤولون ومدربون من أكاديميات كرة القدم بأندية دبي، وأجمع المشاركون بأن البطولة تساهم في تطوير مستوى اللاعبين من خلال الاحتكاك مع الفرق العالمية الأخرى من النواحي الفنية وفي طرق اللعب وأساليب إعداد اللاعبين، كما أن تنظيم البطولة في ملاعب مدينة دبي الرياضية الحديثة وتوفر جميع الخدمات يعد فرصة جيدة لأولياء أمور اللاعبين لمشاهدة موهبة أبنائهم في المباريات والاطمئنان على تطور مستوياتهم، وكذلك تشجيعهم.

ملتقى

على هامش النسخة الثالثة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة» تم تنظيم النسخة الثانية من الملتقى السنوي ضمن البرنامج الدولي لمديري الأكاديميات بمشاركة متحدثين من أكاديميات ريال مدريد وبرشلونة وتوينتي الهولندي وجيف الياباني، بحضور أحمد سالم المهري مدير قسم الأكاديميات في مجلس دبي الرياضي ومسؤولي ومدربي الفرق المشاركة في البطولة.