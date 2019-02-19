ليوناردو: «العنابي» وبس

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

أكد البرازيلي ليوناردو دي سوزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أن ما تردد عن رغبته في الرحيل عن صفوف «العنابي»، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي غير صحيح على الإطلاق، وأنه لم يفكر أو يبدي رغبة في ترك الفريق، كما ردد البعض، مشيراً إلى أنه يسعى لبذل قصارى جهده، من أجل مساعدة الوحدة على تحقيق الانتصارات، وتعديل وضع الفريق في الدور الثاني من دوري الخليج العربي، بعد أن كانت النتائج في الدور الأول أقل من الطموحات.

وقال: «لم أفكر أو أرغب في الرحيل عن الوحدة، وأنا سعيد بوجودي في صفوف "العنابي"، وأحب العيش في مدينة أبوظبي، وإذا أراد النادي بقائي، سأبقى لسنوات طويلة، والأمر يتوقف بالطبع على رغبة إدارة النادي في استمراري من عدمه في المواسم المقبلة».

وأضاف: «ربما يتحدث البعض عما يفكر أو يرغب به، وقد يستيقظ أحدهم ويكتب في مواقع التواصل الاجتماعي أي شيء عن أي لاعب، لافتعال مشكلة ما، ولكني لا ألتفت لمثل هذه الأقاويل، وأركز في عملي مع الفريق، ورغبتي في تقديم أفضل مستوى ممكن».

عمل كبير

وأشار ليوناردو إلى أن المدير الفني الهولندي هينك تين كات، يقوم بعمل كبير مع اللاعبين، وأصبح اللاعبون يشعرون براحة أكبر في الوقت الحالي، حيث تمكن المدرب من تغيير نفسية اللاعبين للأفضل، ومنحنا مزيداً من الثقة، بعد الفترة السيئة التي مررنا بها، خاصة في الدور الأول، في ظل تراجع ترتيب الفريق في الدوري، وبعد الخروج من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

مرة واحدة

وعن إهداره لفرص سهلة في مباراة دبا الفجيرة، خاصة فرصة الهدف المحقق التي أضاعها والمرمى خالٍ، أضاف: «ما حدث معي قد يحدث للاعب مرة واحدة طوال مسيرته، ويضيع فرصة أمام شباك خالية بهذا الشكل، أعتقد أنني لم أكن في يومي، بعد أن أضعت العديد من الفرص السهلة، ولكنني تمكنت في النهاية من تسجيل هدف في الوقت بدل من الضائع، في بعض الأحيان قد يواجه اللاعب سوء حظ، ولم أتوقع ألا يحالفني التوفيق بمثل هذا الشكل، ولكني أعتقد أنني قدمت مباراة جيدة، سأحاول مستقبلاً التركيز على إنهاء الهجمــــات بشكل جيد».