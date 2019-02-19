بخيت سعد: سهر اللاعبين «قتل بطيء»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصف بخيت سعد نجم منتخبنا الوطني السابق سهر اللاعبين بأنه قتل بطيء ومن أكبر المشاكل التي تواجه حياة اللاعبين واستمرار عطائهم في الملاعب ولما له من تأثيرات مدمرة على مسيرة اللاعبين. وتناول سعد في حواره مع برنامج «مسا الرياضة» في إذاعة الأولى والذي يقدمه ثاني جمعة وماجد العصيمي ويعده عيسى درويش، العديد من القضايا الرياضية، حيث تحدث عن فرص الفرق المنافسة على لقب الدوري وقال بخيت سعد: «إن الشارقة هو الأقرب للبطولة بفضل أدائه الجماعي المتزن، ولكنه يواجه مشكلة عدم توفر اللاعب البديل، أما العين فقد تأثر بتغيير مدربه السابق زلاتكو، وفريق شباب الأهلي يعاني من تواضع مستوى لاعبيه الأجانب». وطالب بخيت اتحاد الكرة بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب في الدوري؛ لأن الهدف من الدوري خدمة المنتخب.