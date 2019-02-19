«العميد» يغـازل «الخامسـة» في دوري أبطال آسيا

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربيⅦ دبي ـ البيان الرياضي

يغازل النصر، المشاركة الخامسة في تاريخه في مسابقة دوري أبطال آسيا من بوابة باختاكور الأوزبكي، عندما يلتقيان الساعة السابعة من مساء اليوم، على استاد آل مكتوم بدبي، في لقاء فاصل ضمن الدور التمهيدي، تحت عنوان «تحديد المصير»، من أجل الوصول إلى دوري المجموعات، والالتحاق بالمجموعة الرابعة التي تضم أندية تضمّ أندية الأهلي السعودي وبيرسيبوليس والسد.

ويتطلع العميد إلى الخروج ببطاقة العبور، بهدف الاستمرار في المسابقة القارية، ومحاولة تكرار إنجاز 2016، عندما بلغ ربع النهائي، وكان على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى المربع الذهبي، لولا قضية المهاجم البرازيلي سانتوس فاندرلي، الذي قامت إدارة النصر بقيده في خانة اللاعب الآسيوي، بجواز سفر غير صحيح، ما تسبب في حرمان العميد من فوز مستحق على الجيش القطري في عقر داره بثلاثية نظيفة، بقرار من الاتحاد الآسيوي.

ويزيد الخروج من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وخسارة الرهان على لقب الدوري، الضغوط على النصر، من أجل انتزاع بطاقة العبور إلى دوري المجموعات، وتحقيق أحد أهداف الموسم، إلى جانب المنافسة على لقب كأس الخليج العربي.

اختبار مهم

وسيكون المدرب الإسباني، بينات سان خوسيه، في اختبار مهمّ أمام باختاكور، لتحقيق فوزه الأول على رأس الفريق، بعد فشله في المواجهات الثلاث الأخيرة أمام عجمان وشباب الأهلي والشارقـة.

ويستعيد العميد لاعبه محمود خميس، بعد غياب طويل، بسبب عقوبة الإيقاف التي صدرت ضده من اتحاد الإمارات لكرة القدم، فيما يغيب محمد عايض وخليفة مبارك بسبب الإصابة.

مشاركات سابقة

ويحمل العميد 4 مشاركات سابقة في الآسيوية، أولها في 1988، عندما غادر من الدور الأول، باحتلاله المركز الرابع بـ 4 نقاط خلف كاظمة الكويتي والهلال السعودي والمحرق البحريني، وفي 2012، تحت قيادة المدرب الإيطالي والتر زينغا، غادر أيضاً من الدور الأول، باحتلاله المركز الثالث، محققاً 6 نقاط من انتصارين.

ودخل النصر نسخة 2013 من بوابة الدور التمهيدي، عندما فاز على لوكوموتيف طشقند باستاد آل مكتوم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، قبل أن يغادر من دوري المجموعات في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وتعدّ نسخة 2016، تحت قيادة المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش، المشاركة الأبرز في تاريخ العميد، عندما بلغ ربع النهائي، بتأهله في المركز الثاني في دوري المجموعات بـ 9 نقاط، ثم أزاح تراكتور الإيراني في الدور الـ 16.

تاريخ حافل

من جهته، وصل الفريق الأوزبكي إلى الدور التمهيدي، بعد فوزه في التصفيات على القوة الجوية العراقية في العاصمة طشقند بهدفين مقابل هدف الأسبوع الماضي، وهو يملك تاريخاً حافلاً على الصعيد الآسيوي، رغم أنه لم يسبق له الفوز باللقب، حيث شارك في هذه المسابقة 16 مرة، وصل فيها إلى المربع الذهبي مرتين في نسختي 2004 و2003، وربع النهائي مرة واحدة في 2009، والدور الـ 16 مرة واحدة في 2010، بينما غادر من دوري المجموعات 9 مرات، ومن الدور التأهيلي مرتين، الأولى في 2000، والثانية العـام الماضي.

ويعتبر باختاكور، الذي أنهى الدوري المحلي في المركز الثاني الموسم الماضي، أحد أبرز الأندية الأوزباكية، ويضم 4 لاعبين دوليين، هم المدافعين شوراخميدوف وساييف، والمهاجمين ماشاريبوف وكريمتس.

ويملك الفريق الأوزبكي أسبقية تاريخية على الأندية الإماراتية، التي سبق أن التقاها في 12 مرة، بين مواجهات الذهاب والإياب في دوري أبطال آسيا، حقق فيها 6 انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر مثلها، ومن أبرز نتائجه، الفوز على الجزيرة في نسخة 2016 ذهاباً وإياباً 3-0 و3-1، وعلى الأهلي 2-0 و2-1 في 2009، والفوز على الوحدة في مباراة العودة 4-0 في طشقند (2004)، وفي 2013 خسر من الشباب على أرضه 2-1، وفاز عليه على استاد مكتوم بن راشد بدبي بهدف دون رد، وفي نسخة 2015، تعادل مع العين 1-1، وخسر على أرضه في لقاء العودة بهدف دون رد.

في المقابل، يملك النصر أفضلية تاريخية على حساب الفرق الأوزباكية، حيث سبق أن أزاح لوكوموتيف طشقند من الدور التمهيدي في نسخة 2013، وتعادل مع الفريق نفسه ذهاباً وإياباً في نسخة 2016، في دوري المجموعات 1-1 و0-0.

تحكيم ياباني

يقود المباراة طاقم تحكيم ياباني، يتكون من حكم الساحة ساتو ريوجي، ويعاونه كل من مواطنيه ياموتشي هيروشي، المساعد الأول، وميهارا يون المساعد الثاني، والحكم الرابع الهندي، رووان اروموغان، ومراقب المباراة عمر موسى خلف من الأردن.

بينات: الخبرة سلاح مهـمّ

أوضح الإسباني بينات سان خوسيه مدرب النصر أن خبرة لاعبيه في المسابقات الآسيوية سواء اللاعبين الدوليين أو الذين يحملون مشاركات سابقة مع النصر في دوري الأبطال ستكون مهمة وسلاحاً جيداً في مواجهة باختاكور الأوزبكي اليوم لحساب الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، وأضاف قائلاً: ميزة النصر أنه يملك لاعبين أصحاب خبرة واسعة، ستساعدنا على التعامل بشكل جيد مع أحداث المباراة، كما نملك لاعبين شباباً يستحقون المشاركة، في الحالتين نحن محظوظون بهذه المجموعة وعلينا استثمار كل قوتنا لتحقيق بطاقة التأهل التي نعول عليها كثيراً في هذه الفترة بعد أن أدار الحظ لنا ظهره في المباريات الثلاث السابقـة والتي ظهرنا فيها بأداء جيد لكن نتائجها لم تكن بالشكل الذي نريده.

مواجهة خاصة

وأكد بينات أن مواجهة باختاكور بطعم خاص لعدة أسباب، كونها تأتي بعد 3 مباريات لم يحقق فيها الفريق الفوز وأيضاً الثانية على استاد آل مكتوم في حلته الجديدة والانتصار سيكون أجمل هدية للجماهير التي كانت متعطشة له في المباراة السابقة أمام الشارقة، مشيراً إلى أن مباراة اليوم ستكون على مستوى تكتيكي عال نظراً لقيمة اللاعبين الموجودين في تشكيلة الفريقين.

وأثنى المدرب الإسباني على باختاكور ووصفه بالفريق المنظم والذي يضم لاعبين يتميزون بالاندفاع البدني والاستحواذ بالكرة لأطول فترة ممكنة، وقال: علينا أن نقدم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز على باختاكور، نعرف أنه لم يأتِ لمجرد المشاركة بل يطمع في كسبنا على أرضنا، المباراة ستكون معقدة وبحسابات كثيرة ولكن التأهّل هدفنا مهما كانت قوة المنافس.

وأوضح مدرب النصر أن تشكيلة الفريق ستسجل عودة محمود خميس بعد غياب عن المباريات السابقة بسبب عقوبة الإيقاف من اتحاد الكرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن لديه لاعبين اثنين تعرضا لإصابة خفيفة في المباراة الماضية أمام الشارقة لكنه لم يكشف عن اسميهما وقال إنه سيحدد مشاركتهما من عدمها بعد المران الأخير اليوم. ورفض بينات تحميل مسؤولية الخسارة أمام الشارقة لطارق أحمد، ووصفه باللاعب المقاتل وقال إنه لولا تعلقه الكبير بناديه لما دافع عن الكرة بذلك الشكل.

شوتا: أوراق النصر مكشوفـة

أكد الجورجي شوتا أرفيلادزه مدرب باختاكور أن فريقه جاء إلى دبي من أجل العودة ببطاقة التأهل إلى دوري المجموعات، وأنه يدرك تماماً صعوبة المهمة أمام النصر الذي يملك بدوره خبرة واسعة في مسابقة دوري الأبطال، حيث سبق أن حقق نتائج جيدة في آخر مشاركة له، وقال: أوراق النصر مكشوفة ولدينا فكرة واضحة عنه، وهو تغيّر كثيراً عما كان عليه في الموسم الماضي وهو يضم لاعبين جيدين وعلينا مواجهته بحذر حتى نستطيع تحقيق ما جئنا من أجله خاصة أن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

وأوضح شوتا أنه شاهد آخر مباراتين للنصر أمام شباب الأهلي في الكأس والشارقة في دوري الخليج العربي وهو يظل من الفرق الجيدة في الإمارات والمنطقة بشكل عامّ ويملك إمكانيات كبيرة.

تغييرات

وعن الأسبقية التي يملكها النصر على حساب الأندية الأوزبكية، أوضح المدرب الجورجي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة الماضي بالحاضر، وقال: شهد النصر تغييرات كثيرة على صعيد الجهاز الفني واللاعبين مقارنة بالمشاركات السابقة التي تغلب فيها على لوكوتيف طشقند في المباراة الفاصلة في 2013 أو عندما تعادل ذهاباً وإياباً معه في نسخة 2016.

وعبر شوتا عن إعجابه باستاد آل مكتوم وبالتسهيلات التي قدمها النصر لفريق خلال فترة إقامتهن، مشيراً إلى أنه باختاكور يتطلع إلى تقديم مستوى جيد يليق بفريقه وبالخبرة الطويلة التي يملكها في آسيـا.

وعن الصعوبات التي يواجهها النصر في خط الدفاع، صرح شوتا أن باختاكور ينظر للمباراة من كافة النواحي الهجومية والدفاعية ولا يركز على نقطة بعينها، ومشيراً إلى أن النصر يملك مهاجماً عالمياً وهو الإسباني ألفارو نيغريدو وأن باختاكور عليه إبعاده عن مرماه.

وحول رأيه في خوض مباراة فاصلة من دور واحد خارج أرضه، قال: نحن أيضاً لعبنا مباراة فاصلة وتأهلنا على حساب القوة الجوية العراقي الأسبوع الماضي، علينا تقبل النظام كما هو، مثلما لعبنا على أرضنا نلعب خارجها الآن.

نيغريدو: الحظوظ متساوية

أكد الإسباني ألفارو نيغريدو مهاجم النصر، أن الحظوظ متساوية بين الفريقين، وأن فريقه مطالب باستغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل إلى دوري المجموعات، وقال: نلعب على أرضنا، وهي نقطة إيجابية بالنسبة لنا، ونعرف تماماً من نواجه، وهدفنا الأساسي الفوز. وأوضح نيغريدو أن مثل هذه المباريات تحسمها تفاصيل دقيقة، وعلى فريقه التحلي بالتركيز، وعدم ارتكاب الأخطاء، لأن باختاكور فريق منظم وقوي.

وعن اختياره أحد نجوم الدور التمهيدي من طرف موقع الاتحاد الآسيوي، قال نيغريدو : هذا شرف لي، ولكني لست اللاعب الوحيد في الملعب، العمل الجماعي هو من يحسم التأهل، وليس لاعب بعينه، المهاجم يعيش بالأهداف، والتسجيل يجعلني متحفزاً، لكني لن أشعر بالسعادة بالأهداف التي أسجلها، إلا إذا اقترنت بتحقيق إنجاز للفريق. دبي-البيان الرياضي

كريمتس: جئنا بهدف واحد

صرح المدافع الأوزبكي الدولي إيغور كريمتس، أن فريقه باختاكور استعد بقوة للنصر، وأنه يتطلع لتقديم أداء لا يقل عن المواجهة السابقة التي تأهل فيها على حساب القوة الجوية العراقي، وقال: جئنا إلى دبي بهدف واحد فقط لا غير وهو العبور إلى دوري المجموعات، لدينا طموحات كثيرة في الموسم الجديد نسعى لتحقيقها من بينها الوصول إلى دور متقدم في البطولة . دبي- البيان الرياضي