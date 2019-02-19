تعديلات جديدة في استاد راشد

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

زارت لجنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، استاد راشد بنادي شباب الأهلي، لتقديم تقرير عن التعديلات المطلوبة على الاستاد، بعد نهاية مشاركته في استضافة نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات. وتم الاتفاق على تعديلات عدة في منشآت الاستاد، والذي سبق وشهد صيانة شاملة قبل كأس آسيا، ومن المقرر أن تعود اللجنة لزيارة استاد راشد، عقب نهاية أعمال الصيانة، للتأكد من إتمام التعديلات، قبل السماح بعودته لاستضافة مباريات شباب الأهلي.

من ناحية أخرى، انتهت بلدية دبي من إزالة المدرجات المؤقتة، خلف المرميين من أجل زيادة سعة مدرجات استاد راشد إلى 12 ألف مشجع خلال نهائيات كأس آسيا الأخيرة.