غاريدو مدرباً لـ «الزعيم»

المصدر: Ⅶ العين- البيان الرياضي

أعلن نادي العين رسمياً، تعاقده مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب الرجاء المغربي السابق، ليتولى تدريب فريق الكرة حتى نهاية الموسم، خلفاً للكرواتي زوران وقاد غاريدو، تدريبات الفريق أمس، استعداداً لمواجهة النصر السبت المقبل، بالجولة 16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.وكان غاريدو أنهى ارتباطه مع فريق الرجاء ، بعد مفاوضات وجدل مع النادي المغربي، بشأن الشرط المالي.

وعبّر غانم الهاجري رئيس شركة الكرة بنادي العين، عن تقديره للجهود التي بذلتها لجنة الاحتراف بالنادي، في اختيار المدرب المناسب من ضمن 25 سيرة ذاتية لمدربين من مدارس كروية مختلفة، وقال :اللجنة الفنية وجدت في غاريدو، المواصفات المطلوبة، إذ يمتلك شخصية قوية، ولديه تاريخ جيد، وحقق نجاحات كبيرة مع الأهلي المصري والرجاء المغربي، ولديه خبرة في الدوري السعودي.

وأكد غاريدو في أول تصريح له، أنه لم يتردد في قبول عرض العين، لمعرفته الجيدة بمكانة وقيمة النادي الكبير، والذي يمتلك إدارة محترفة، ويضم نوعية لاعبين من الطراز العالي، وأي مدرب يتطلع لمثل هذا الفريق ولاعبيه لتحقيق طموحاته الشخصية في التدريب. وأعرب غاريدو عن تقديره لإدارة نادي العين على احترافية التعامل، وقال: جلست مع إدارة النادي خلال فترة المفاوضات، وتم توضيح أهداف النادي، وتحديد الأولويات في المرحلة المقبلة، وشخصياً، على معرفة جيدة بالفريق وجميع العناصر التي يضمها، وهدفنا الرئيس يكمن في المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2019، والمحافظة على لقب بطولة الدوري.

وتابع: سأجتمع اليوم مع اللاعبين والجهاز المعاون والطاقم الطبي، والكل يدرك جيداً أنه لا وقت للحديث، وأهدافنا في العين واضحة، ولا سقف لطموحاتنا، الأمر الذي يفرض علينا التركيز بصورة جيدة، ومضاعفة الجهود.