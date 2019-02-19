انطلاق المحور الثاني لبرنامج التسويق والإعلام

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت أمس ورشة محور العلاقات التجارية الفعالة، ضمن برنامج التسويق والإعلام، الذي بدأ في نوفمبر الماضي، ضمن النسخة الأولى من برنامج شهادات لجنة دوري المحترفين للموسم الرياضي 2018-2019، الذي تنظمه لجنة دوري المحترفين، بالشراكة مع أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم، والذي يهدف إلى تطوير مهارات الجيل القادم من متخصصي التسويق والإعلام.

وألقى محاضرات اليوم الأول، روب ميتشل مدير العلاقات التجارية في نادي بورنموث الإنجليزي، الذي تحدث عن استعراض محتوى محور العلاقات التجارية، الذي سيتناوله المشاركون على مدار الأيام القادمة، واستعرض ميتشل تجربة نادي بورنموث، كمثال في التعامل مع الشركاء والرعاة داخل وخارج بريطانيا.