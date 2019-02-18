«لاصق» يفك لغز حارس عجمان

المصدر: Ⅶ عجمان- ياسر قاسم

فك «لاصق» تم به تعديل رقم القميص الذي ارتداه لاعب عجمان عبد الله مال الله، اللغز حول أحداث الثواني الأخيرة لمباراة فريقه مع شباب الأهلي في دوري الخليج العربي، بعد إصابة الحارس علي الحوسني، واستنفاد عجمان لتبديلاته، حيث تم تحويل رقم قميص الحارس الاحتياطي «حمد خالد» من «17» إلى الرقم المسجل باسم مال الله «18» عبر «لاصق» أثناء تلقي الحوسني للعلاج في الملعب، ولكن في غمرة الانشغال بالحوسني، أمسك المحترف البرازيلي فاندر فييرا بالقميص ليكون هو الحارس، ووافقه زملاؤه استناداً على أن فييرا كثيراً ما يتحدى زملاءه في التمارين كحارس مرمى، ولكن الجهاز الإداري تدخل في الوقت المناسب قبل استئناف اللعب ليحوّل القميص إلى مال الله.

هذه الجزئية الخاصة بتحويل رقم القميص من 17 إلى 18 أثبتت أن الاختيار تم مسبقاً على مال الله ليكون هو الحارس وليس فييرا صاحب الرقم 12، حيث تنص اللائحة في هذه الحالة أن يشارك اللاعب المتحول لحارس مرمى بنفس الرقم المسجل به في قائمة المباراة، ولولا انتباه إدارة عجمان قبل استئناف اللعب لدفع الفريق الثمن غالياً لتسرّع وحماس «فييرا».