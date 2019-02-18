«المنصة» سر انتصار الظفرة التاريخي

المصدر: Ⅶ أبوظبي: أحمد عيسى

تحول المهندس مطر المنصوري رئيس شركة الاستثمار بنادي الظفرة، إلى مدرب خلال مباراة فريقه التاريخية أمام ضيفه العين في الجولة 15 من دوري الخليج العربي، التي كسبها فرسان الظفرة بثلاثية بيضاء.وأسهم المنصوري في إشعال المباراة، وزاد من حماسها، من خلال توجيهاته المستمرة إلى اللاعبين من المنصة الرئيسة لمدة 90 دقيقة بصوت مرتفع، وبشكل مستمر، الشيء الذي لفت الانتباه، وحول أنظار البعض إلى المنصة.

ومن التوجيهات التي ظل يقدمها رئيس شركة الاستثمار بنادي الظفرة للاعبيه: «اضغط عليه»، «لا يمر» «روح»، والكثير من النصائح التي رددها دون توقف، حتى يشجع لاعبيه في المباراة.

وقد لعب الهدف المبكر الذي أحرزه الظفرة، بواسطة خالد باوزير، في شباك الزعيم عند الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، أثراً كبيراً في تحول مطر المنصوري إلى مدرب، بعد أن منحه ذلك الهدف الثقة في إمكانية الفوز والخروج بالنقاط الثلاث، بجانب تخوفه من تكرار سيناريو ما حدث في مباراة الشارقة قبل الماضية، عندما تقدم الظفرة بهدف حتى الجزء الأخير من اللقاء، لكن متصدر دورينا نجح في تعديل النتيجة، وتحقيق الفوز في دقائق معدودة.