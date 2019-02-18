جمهور العين يقاطع فريقه

لأول مرة يبتعد جمهور العين عن الحضور إلى المدرجات ويقاطع فريقه، بعد أن فقد 5 نقاط في جولتين بالتعادل أمام الإمارات والخسارة من الظفرة 3-0، واتساع الفارق بينه ومنافسه الشارقة إلى النقاط 5، ما أغضب جمهوره وغاب عن متابعة فريقه، ولأول مرة تتذيل مباراة للعين آخر ترتيب الحضور الجماهيري، حيث سجلت مباراته مع الظفرة حضوراً بلغ 422 مشجعاً فقط، ، مما يعد خسارة للمدرجات وبالطبع لفريقه الذي يعد في أمس الحاجة لدعم جمهوره للعودة مرة أخرى إلى أجواء المنافسة على القمة.

وسجلت الجولة حضوراً جماهيرياً بلغ عدده 9673 مشجعاً، وهو عدد أفضل من الجولة الماضية، وبالطبع لا يزال الحضور دون المستوى، والمباراة الوحيدة التي تميزت بحضورها الجماهيري هي مباراة النصر مع الشارقة، والتي شهدها 5620 مشجعاً، يليها بفارق كبير مباراة الوصل مع بني ياس وشهدها 1230 مشجعاً، ثم مباراة شباب الأهلي مع عجمان وحضرها 737 مشجعاً، ثم الفجيرة مع الجزيرة وحضرها 673 مشجعاً، وفي المركز الخامس مباراة الإمارات مع كلباء والتي حرص 525 مشجعاً على حضورها، ثم مباراة الوحدة مع الفجيرة وحضرها 466 مشجعاً.