الأولمبي.. حلم الأولمبياد يبدأ باختبار «التنين»

المصدر: Ⅶ دبي-العوضي النمر

يطمئن الأبيض الأولمبي لكرة القدم على جاهزية لاعبيه، ومدى استعدادهم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي ستنطلق في شهر مارس المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، حينما يلاقي نظيره الصيني مساء اليوم على ملعب استاد راشد في نادي شباب الأهلي دبي بالقصيص، في ختام تجمعه لشهر فبراير.

ويقوم المدرب البولندي سكورزا، بمنح فرصة اللعب لعدد من اللاعبين الذين وجدوا في معسكر الفريق، من أجل الوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، والاستقرار على تشكيلة اللعب التي ستخوض التصفيات، كما يطمئن على حُسن تنفيذ اللاعبين لطريقة اللعب التي ينتهجها المدرب.

تجربة قوية

وأشار جمال بوهندي مدير المنتخب الأولمبي، إلى أن مثل هذه التجارب تسهم في صقل خبرات اللاعبين، وتمنحهم احتكاكاً جيداً، قبل انطلاقة التصفيات، خاصة أن المنتخب الصيني «التنين» من المنتخبات القوية، ولديه قاعدة قوية في منتخبات المراحل السنية، ومثل هذه المباريات تساعد الجهاز الفني علي تثبيت تشكيلة اللعب لديه، والوقوف على مستوى جميع اللاعبين المنضمين للتجمع.

وأضاف مدير المنتخب الأولمبي، أن على مدى فترة الاستعداد، قام المدرب بتجربة أكثر من 35 لاعباً، من أجل اختيار أفضلهم لتمثيل الدولة خلال تلك التصفيات القوية، والتي تتيح لصاحب المركز الأول، التأهل المباشر إلى نهائيات آسيا تحت 23 سنة، إضافة إلى تأهل أفضل أربعة منتخبات من التي تحصل على المركز الثاني.

مجموعات صعبة

وقال جمال بوهندي، لا توجد مجموعة سهلة في تلك التصفيات، فكل المجموعات قوية، وكل الفرق تسعى للتأهل، ونحن نعول على اللاعبين الذين يملكون خبرة المباريات، من خلال وجودهم مع المنتخب الأول في الفترة الماضية، مثل محمد الشامسي وخليفة الحمادي وزايد العامري وماجد سرور وأحمد راشد، كما تم ضم مجموعة من لاعبي منتخب الشباب، مثل علي صالح وماجد راشد وعمر تراوري وأحمد فوزي، وغيرهم من المواهب الصاعدة، ونأمل أن نتوفق مع تلك المجموعة في اجتياز التصفيات.

تجمع مارس

وبعد هذا التجمع، سيكون هناك تجمع أخير قبل انطلاقة التصفيات، خلال الفترة من 5 إلى 11 مارس المقبل في دبي، ومعسكر أخير من 13 إلى 20 مارس، يتخلله لعب مباراتين وديتين أمام طاجيكستان يوم 8 مارس، والهند 11 مارس، بعدها يغادر الأبيض الأولمبي إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في التصفيات، حيث من المقرر أن يواجه نظيره اللبناني يوم 22 مارس، في أولى منافسات التصفيات، ثم منتخب المالديف يوم 24، ويختتم بلقاء السعودية الدولة المستضيفة للتصفيات يوم 26 من مارس المقبل.

وكان الأبيض الأولمبي خاض تجربتين وديتين أمام شقيقه المنتخب البحريني في العاصمة المنامة، فاز في الأولى بنتيجة 2 - 1، عن طريق أحمد فوزي ومحمد شاكر، بينما تعادل إيجابياً في المباراة الثانية بنتيجة 2 - 2، وأحرز الهدفين زايد العامري ومحمد راشد الحمادي، كما تعادل مع منتخب سوريا بهدفٍ لهدف، وسجل للأبيض طحنون الزعابي، كما تعادل مع المنتخب الأردني بهدفين لكل منهما، سجل للأبيض اللاعبان خالد إبراهيم الظنحاني وماجد راشد.

نظام التصفيات

وكانت قرعة التصفيات قد أوقعت منتخبنا الأولمبي في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات السعودية، لبنان والمالديف، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات عُمان، نيبال وأفغانستان وقطر، والمجموعة الثانية منتخبات فلسطين، البحرين، بنغلاديش وسريلانكا، والثالثة منتخبات العراق، إيران، تركمانستان واليمن، والخامسة منتخبات الأردن، سوريا، قرغيزستان والكويت، والسادسة منتخبات أوزبكستان، طاجيكستان، الهند وباكستان، والسابعة منتخبات كوريا الشمالية، هونغ كونغ، سنغافورة ومنغوليا، والثامنة منتخبات كوريا الجنوبية، أستراليا، كمبوديا والصين تايبيه، والتاسعة منتخبات اليابان، ميانمار، تيمور الشرقية وماكاو، والعاشرة منتخبات ماليزيا، الصين لاوس والفلبين، والحادية عشرة منتخبات فيتنام، تايلاند، إندونيسيا وبروناي.

ويشارك في التصفيات 44 منتخباً، تم تقسيمها على منطقتين: غرب آسيا (الغرب والجنوب والوسط)، بمشاركة 24 منتخباً، وشرق آسيا (الشرق وآسيان)، بمشاركة 20 منتخباً، حيث تم توزيع منتخبات منطقة غرب آسيا على 6 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، أما في منطقة شرق آسيا، فتم تقسيم المنتخبات على 5 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

وتتنافس المنتخبات المشاركة في التصفيات على الفوز بالبطاقات الـ 15 المؤهلة للنهائيات التي تقام مطلع عام 2020، حيث يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

وفي حالة حصول منتخب الدولة المستضيفة للنهائيات على إحدى بطاقات التأهل المباشر للنهائيات، فإن خامس أفضل فريق سوف يتأهل لإكمال عقد المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها تايلاند في يناير 2020، وتؤهل مباشرة لأولمبياد طوكيو 2020.