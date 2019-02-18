«تسويق المحترفين» تبحث «العلاقات التجارية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنظم لجنة دوري المحترفين برنامج التسويق والإعلام بالشراكة مع أكاديمية اتحاد كرة القدم ويتضمن اليوم محور العلاقات التجارية الفعالة في كرة القدم ضمن النسخة الأولى من برنامج شهادات لجنة دوري المحترفين، ويهدف إلى تطوير مهارات الجيل القادم من متخصصي التسويق والإعلام، ويستمر حتى 20 الجاري،

وتنظم اللجنة محور المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وقنوات التواصل الاجتماعي أبريل المقبل.

ويستهدف البرنامج تطوير الكوادر المختصة بالأندية المحترفة في مجال التسويق والإعلام الرياضي حسب الخطة الاستراتيجية للجنة دوري المحترفين.