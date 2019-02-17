الظفرة يرقص «السامبا» بمواجهة «الزعيم»

المصدر: Ⅶ أبوظبي- أحمد عيسى

رقص الظفرة، رقصة السامبا البرازيلية الشهيرة على أنغام نجميه دييغو صاحب التمريرات الساحرة، التي صنعت الأهداف الثلاثة ودوس سانتوس صاحب الهدف الثاني، اللذين قادا الفريق لفوز تاريخي ومفاجئ على العين مساء أول من أمس، بثلاثية بيضاء في الجولة 15 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وهو الانتصار الثالث للظفرة على العين في دوري المحترفين الذي التقى فيه الفريقان 20 مرة فاز فيها الزعيم في 11 مباراة مقابل 3 انتصارات للظفرة و6 تعادلات.

ويدين الظفرة بالفضل في الفوز الكبير غير المسبوق للثلاثي خالد باوزير لاعب الوسط، ودوس سانتوس المهاجم وعبد الرحمن يوسف المدافع، الذين أحرزوا الأهداف بصناعة متقنة من دييغو الذي أكد أن أهداف الظفرة لا تمر إلا عن طريق تمريراته الذكية أو عكسياته المتقنة.

وبفوزه نجح الظفرة في رفع رصيده إلى 17 نقطة متقدماً خطوة إضافية في جدول الترتيب إلى المركز التاسع، مؤكداً تخصصه قي الفوز على الكبار ما فعل أمام الجزيرة والوحدة، بينما تجمد «الزعيم» عند 32 نقطة في المركز الثاني خلف الشارقة، وأسعدت النتيجة جماهير الظفرة إلى جانب جماهير الشارقة، الذين اعتبروا فوز الظفرة هدية ثمينة وسعت الفارق بين «الملك» و«الزعيم» إلى 5 نقاط.

مسؤولية

اعترف الكرواتي سوبيتش مدرب العين خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء بأنه يتحمل مسؤولية الخسارة الثقيلة، ذاكراً بشكل مباشر أن المدرب دائماً يكون المسؤول الأول عن نتائج فريقه، لكنه أكد في ذات الوقت أن لاعبيه لم يقاتلوا بشكل جيد في الملعب.

وأرسل سوبيتش بعض الرسائل الخفية خلال حديثه أوضحت استياءه من أداء اللاعبين وقال: لعبنا بعشرة لاعبين أمام الوحدة في «المؤجلة» وقاتلنا وفزنا، ولكن أمام الظفرة لم نقاتل

وعلى الرغم من أن تلميحاته كانت تؤكد أنه علق الخسارة على لاعبيه لكنه قال: لا أضع مسؤولية الخسارة على لاعب معين، ولن أتحدث عن أسماء لأن المدرب يجب أن يتحمل المسؤولية كاملة، وعموما الظفرة قدم أداء كافياً لحصد النقاط. وعن استبداله للاعب يحيى نادر بعد 15 دقيقة من اللقاء قال: طلبت من اللعب بعض المهام ولم ينفذها فقمت باستبداله.

حافز

وعبر الصربي رازوفيتش مدرب الظفرة، عن سعادته بفوز فريقه على العين مؤكداً أن فريقه قدم مباراة جيدة ونجح في التعامل مع قوة منافسه، وقال: انتصارات الظفرة المدوية على الفرق الكبيرة كما فعل أمام الجزيرة والوحدة لم تأت بالحظ، وحتى إذا كنت محظوظاً فلابد أن تكون مجتهداً،وعندما نلعب ضد الكبار يكون الحافز أكبر ونقدم كل جهدنا، في رأيي أن مثل هذه النتائج الباهرة دليل على تميز لاعبي الظفرة وأنهم يتمتعون بإمكانات فنية عالية.

وذكر رازوفيتش أن الفوز على العين حقق له أكثر من مكسب وقال: نجحنا في إضافة 3 نقاط مهمة وغالية مع اكتساب الثقة ومعروف أن الفريق إذا اجتهد أمام كل منافسيه فإنه يمكن أن يحصد النقاط بشكل مستمر.

وأكد مدرب الظفرة أن فريقه أصبح مطالباً بالعمل بقوة أكبر في المرحلة المقبلة حتى يواصل نتائجه الإيجابية التي ترضي الجماهير وتحقق تطلعات إدارة النادي.

فرصة

أكد الكرواتي سوبيتش أن فرصة العين لا تزال قائمة في المنافسة على لقب الدوري، ذاكراً أن المهمة أصبحت أصعب مع زيادة فارق النقاط مع المتصدر، وقال: الدوري لا تزال به العديد من المباريات التي يمكن أن تغير كل شيء، والمهم أن نجتهد أكثر في المرحلة المقبلة.

ريان يسلم: أهدرنا الفرص فخسرنا

برر ريان يسلم لاعب وسط العين خسارة فريقه أمام الظفرة بإهدار فريقه الفرص، وقال: من يهدر الفرص في المباريات يخسر النتيجة ولعبنا بشكل جيد وسيطرنا على الكرة ونفذنا العديد من الهجمات على مرمى المنافس لكننا لم نوفق في ترجمتها إلى أهداف، بعكس الظفرة الذي نجح في الوصول لمرمانا عدة مرات واستفاد من هذه الفرص التي وجدها.

وأشار يسلم إلى أن الظفرة لعب بخطة دفاعية من خلال خمسة مدافعين ونجح في حماية مرماه، وأكد أن الخسارة محزنة لجميع اللاعبين الذين كانوا يرغبون في تحقيق الفوز، وقال: نعد الجماهير بالعودة للانتصارات في المواجهات المقبلة. أبوظبي - البيان الرياضي

خالد السناني: الفوز يؤكد قوة فريقنا

أكد خالد السناني حارس الظفرة أن الفوز على العين ثمرة مجهود مشترك بين زملائه اللاعبين وعمل مكثف في الفترة الماضية من الجهازين الفني والإداري بجانب دعم الإدارة والجماهير وقال: عندما تفوز على خصم كبير مثل العين بثلاثة أهداف وتخرج بشباك نظيفة لا بد من أن تكون سعيداً بالنتيجة، وخاصة أنها تعبر عن قوة فريقنا وتميز عناصره.

وأشار حارس الظفرة إلى أن فريقه ما زال في حاجة إلى حصد العديد من النقاط في الجولات المقبلة حتى يصل إلى المنطقة الدافئة التي تبعده عن شبح الهبوط، وقال: يجب أن نضاعف جهدنا لأن القادم سيكون أصعب بالتأكيد وكل الفرق ستعمل على تحقيق الانتصارات. أبوظبي - البيان الرياضي