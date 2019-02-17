«الصقور».. الأمان لا يزال بعيداً و«النمور» خارج عنق الزجاجة

المصدر: Ⅶ دبي-علي شدهان

رغم التحسن شكلاً ومضموناً، إلا أن فريق الإمارات الأول لكرة القدم، لا يزال بعيداً عن بلوغ بر الأمان والنجاة من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما أخفق في المحافظة على نقاط مباراته أول من أمس أمام ضيفه اتحاد كلباء، ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي، وسمح لمنافسه بخطف نقطة ثمينة في الوقت القاتل، فيما شكلت نتيجة التعادل 1/‏1، مؤشراً قوياً على خروج «النمور» من عنق الزجاجة، وضمان البقاء موسماً آخر مع كبار المحترفين.

وشدد التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات، على أن فريقه قدم كل شيء طوال المباراة، من أجل تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث كاملة، منوهاً بأن «الصقور» سيطروا على مجريات المباراة، وسجلوا نسبة استحواذ أعلى، وقدموا مباراة وصفها بالممتازة من ناحية الأداء، معترفاً بأن الأهم في مباريات كرة القدم، هو النتيجة، وليس الأداء.

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ولفت القادري إلى أن فريقه لم ينجح في استثمار الفرص العديدة، خصوصاً في الشوط الأول من المباراة، معتبراً ذلك مؤشراً سلبياً في أداء فريق الإمارات، معللاً ذلك بغياب محترفه البرازيلي كايو، ونجمه وليد عنبر، منوهاً بأن غياب اللاعبين أثر سلباً في حظوظ فريقه في المباراة، معترفاً بوقوع فريقه في حالة من عدم التركيز في الدقائق الحاسمة من زمن المباراة، وهو التوقيت الذي نجح فيه كلباء في إدراك التعادل من ركلة جزاء، رافضاً الحديث بإسهاب عن تلك الركلة!

ضغوط

وشدد القادري على أنه كان بإمكان فريقه تحقيق نتيجة أفضل من التعادل، في ضوء نسبة الاستحواذ، وعدد الفرص المتاحة للتسجيل، مجدداً تأكيده على أن مستوى فريقه يتحسن من مباراة إلى أخرى، ولكن بدون نتيجة إيجابية، تعين «الصقور» على الخروج من المراكز الأخيرة للائحة الترتيب العام لفرق البطولة، مشيراً إلى أنه يعمل مع كل المعنيين في النادي، على عدم وضع اللاعبين في دائرة الضغوط الناتجة أصلاً من وجود الصقور في المراكز الأخيرة للائحة الترتيب، مبدياً ثقته العالية بمقدرة فريق الإمارات على تجاوز الوضع الحالي، من خلال تحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة.

سعادة

وفي المقابل، أبدى الإيطالي فابيو فيفياني مدرب كلباء، سعادة غامرة بنجاح فريقه في خطف نقطة ثمينة من منافس وصفه بالقوي والمتطور جداً، مشدداً على أن فريقه قاتل لتجنب الهزيمة في المباراة، كاشفاً النقاب عن أن فريقه انتظر المباراة بفارغ الصبر، من أجل تعزيز فرص بقاء كلباء مع المحترفين، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية، معتبراً التعادل نتيجة إيجابية جداً لفريقه، خصوصاً أنه تحقق في الوقت القاتل في ملعب المنافس وأمام جماهيره.

فارق مريح

وأشاد فيفياني كثيراً بفريق الإمارات، مشدداً على أنه من الصعب اللعب أمام منافس متطور بشكل واضح، كاشفاً النقاب عن أنه فضل الاعتماد على الكرات العالية للحد من خطوة المنافس، منوهاً بأن فريقه حافظ على فارق مريح من النقاط مع فريق الإمارات في لائحة الترتيب، معتبراً وصول «النمور» إلى النقطة 19، أمراً سعيداً له، مشيداً بعطاء لاعبيه في جميع المباريات، مطالباً بمواصلة المشوار في المباريات القادمة، لضمان بقاء كلباء مع المحترفين بشكل تام، معترفاً بوجود ضغوط على فريقه، نتيجة التفكير بالبقاء موسماً آخر مع الكبار.