حتا يتعثر بالتعادل مع مسافي في دوري «الأولى»

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

تعثر فريق حتا بالتعادل مع مسافي سلباً أمس في الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وتعتبر النتيجة بمثابة الخسارة لحتا، الذي كان يطمح للوصول إلى النقطة 17 في صراعه على الصدارة مع العروبة، ووصل حتا إلى 15 نقطة فقط في المركز الثالث، بأفضلية الأهداف عن الحمرية، ووصل مسافي إلى 12 نقطة في المركز الخامس.

وفاز دبا الحصن على العربي 3-1 في مباراة مثيرة ، ووصل «الحصن» إلى النقطة 12.

بينما تجمد العربي عند 6 نقاط، أحرز الثلاثية أحمد حسن وعبد الله الشميلي وفينيكيوس في الدقائق 38 و58 و76، وأحرز للعربي الروماني ميهاي في الدقيقة 10.