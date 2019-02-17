«الإمبراطور».. فالكم التأهل في جدة

المصدر: Ⅶ دبي- عز الدين جاد الله

أنقذ كايو لاعب الوصل فريقه من الخسارة أمام الأهلي السعودي أمس في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم مسجلاً هدف التعادل لـ « الإمبراطور» من ركلة جزاء في الدقيقة 89 من المباراة التي أقيمت بملعب زعبيل بنادي الوصل وانتهت بنتيجة 2 - 2 ، ويقام لقاء الإياب 25 الجاري بمدينة جدة السعودية، ويدخله الوصل بتفاؤل كبير من أجل التأهل.

تقدم الوصل بهدف في الثانية 40، عن طريق المدافع عبد الله جاسم، ونجح الأهلي السعودي في الشوط الثاني، في إحراز هدفين عن طريق نيكولاي «66»، وجورج سميدو «72»، وادرك كايو التعادل للوصل في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وشهد اللقاء، الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ بطي بن مكتوم آل مكتوم، ومروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وطلال آل الشيخ مدير بطولة «كأس زايد للأندية الأبطال»، مستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وعبد الله الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة، وراشد بالهول رئيس مجلس إدارة نادي الوصل.

وأكد الروماني ريجيكامب، المدير الفني لفريق الوصل في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، فخره بأداء لاعبيه، رغم صعوبة المباراة، حيث قدموا أداء قتالياً، وتميزوا بالسرعة، وقال سنقدم أفضل ما لدينا في لقاء الإياب في جدة، : حارسنا كان في يومه، وفرضنا أسلوبنا، وخلقنا العديد من الفرص.

وأكد فوساتي، المدير الفني لفريق الأهلي، أن فريقه عانى مشاكل في خط الدفاع، ولكنه خلق فرصاً عدة، وأشاد بمهارات نيكولاي، مشيراً إلى أنه سجل هدفاً رائعاً.