النصر يبدأ الاستعداد لمواجهة باختاكور الأوزبكي

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

طوى فريق النصر «العميد» صفحة خسارته من الشارقة في دوري الخليج العربي وبدأ استعداداته لمواجهة باختاكور الأوزبكي ضمن الدوري التمهيدي لدوري أبطال آسيا بعد غد.

وقال المدافع مبارك سعيد إنه بغض النظر عن النتائج المخيبة للآمال في الفترة الأخيرة إلا أن فريقه سيكون على أتم الاستعداد لمواجهة باختاكور، وأضاف: أداؤنا لم يكن سيئاً في المباريات الثلاث الأخيرة التي لم نحقق فيها الفوز بل كنا الأقرب له أمام عجمان وشباب الأهلي ولولا البطاقة الحمراء أمام الشارقة لخرجنا بنتيجة أفضل أمام الشارقة.

وأوضح مبارك سعيد أنه لا خيار لفريقه غير الانتصار في هذه المباراة للوصول إلى دوري الأبطال، مؤكداً أن النصر أصبح لديه خبرة في هذه المسابقة ويطمح لتكرار سيناريو 2016 عندما وصل إلى ربع النهائي.

وتعد هذه المباراة من أصعب الاختبارات التي سيخوضها النصر تحت قيادة مدربه الإسباني بينات سان خوسيه الذي يبحث عن فوزه الأول مع العميد، وخاصة أن باختاكور من أقوى الفرق الأوزبكية ويضم في صفوفه 4 لاعبين دوليين وسبق أن أزاح فريق القوة الجوية العراقي في التصفيات التمهيدية الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى وصلت بعثة باختاكور صباح أمس إلى دبي عبر مطار الشارقة وأجرى الفريق حصة تدريبية على استاد حميد الطاير، وسيختتم تحضيراته على استاد آل مكتوم غداً.

وسينضمّ الفائز بين النصر وباختاكور إلى المجموعة الرابعة التي تضمّ أندية الأهلي السعودي وبيرسيبوليس والسد.

وسيدير اللقاء طاقم تحكيم ياباني.