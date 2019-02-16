الوصل والأهلي السعودي " حبايب" في كأس زايد

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل مع نظيره الأهلي السعودي بنتيجة 2-2، في مواجهة الفريقين اليوم على ملعب زعبيل بنادي الوصل، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، حيث يلتقي الفريقان مجددا في الخامس والعشرين من فبراير الجاري في لقاء الإياب بمدينة جدة السعودية.

أحرز الوصل هدفاً مبكراً في الثانية 40 عن طريق المدافع عبد الله جاسم، ونجح الأهلي السعودي في الشوط الثاني في احراز هدفين عن طريق نيكولاي " 66"، وجورج سميدو " 72"، بينما عادل كايو النتيجة للوصل في الدقيقة " 89" من ركلة جزاء.

وأحرز مدافع الوصل عبد الله جاسم هدفاً مبكرا للإمبراطور بعد مرور 40 ثانية فقط من انطلاقة المباراة، حيث دارت محاولات متكررة من لاعبي الوصل لزيادة الغلة من الأهداف وسط ارتباك واضح من لاعبي الأهلي قبل أن يمتلكوا زمام الأمور بهجمات مكثفة على مرمى الوصل أضاع منها المحترف السوري عمر السومة فرصتين في الدقيقتين " 20"، و " 27"، لتنتهي الحصة الأولى لصالح الوصل بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني تراجع لاعبو الوصل إلى الصف الخلفي بفعل الهجمات الضاغطة من قبل لاعبي الفريق الضيف بحثاً عن التعويض، والتي كادت أن تثمر عن هدف في الدقيقة 54 عندما انقذ حارس الوصل حميد عبد الله مرماه من هدف محقق عن طريق الروماني نيكولاي الذي نجح بعدها في قنص هدف التعادل في الدقيقة 66، وأضاف جورج سميدو الهدف الثاني للأهلي السعودي في الدقيقة " 72، وعادل كايو النتيجة للوصل في الدقيقة " 89" من ركلة جزاء.