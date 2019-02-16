الوصل والأهلي السعودي مواجهة خليجية بدور الـ 8

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل مهمة وطنية جديدة عندما يستضيف نظيره الأهلي السعودي في الساعة 5:25 من مساء اليوم على ملعبه في زعبيل، في ذهاب دور الثمانية لكأس زايد للأندية الأبطال، ويتطلع «الإمبراطور» ممثل الوطن إلى استمرار نجاحه في المسابقة التي تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

مستغلاً عاملي الأرض والجمهور في إنهاء المواجهة لصالحه أو على أقل تقدير الخروج بنتيجة إيجابية تسهل من مهمته في لقاء الإياب الذي يقام على ملعب الأهلي السعودي 25 الجاري، ومن المنتظر أن يحظى الوصل بدعم جماهيري كبير من كل الأندية باعتباره ممثل الوطن في كأس زايد.

تعادلات

وسبق للوصل الاستفادة من 4 تعادلات قادته للتأهل لدور الثمانية، حيث صعد إلى دور الستة عشر على حساب نادي الاتحاد السعودي بعد أن تعادلا في لقاء الذهاب على ملعب نادي الاتحاد 1-1، وفي لقاء العودة على ملعب نادي الوصل 0-0،.

وصعد الوصل بقاعدة احتساب الهدف خارج ملعبه بهدفين، وأوقعته القرعة في مواجهة الأهلي المصري، ونجح في تحقيق تعادل ثمين أمام الأهلي في لقاء الذهاب بمدينة برج العرب بالإسكندرية 2-2، والتعادل الرابع مجدداً مع الأهلي في لقاء الإياب بنتيجة 1-1.

وفي المقابل تأهل الأهلي السعودي إلى هذه المرحلة بعد تغلبه على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 2 -1 1، في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

ويسعى الروماني ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل إلى إكمال مشوار «الفهود» بنجاح، وخصوصاً أن المواجهة تحمل تحدياً خاصاً له يتطلع إلى تأكيد جدارته بتولي مهمة الإشراف الفني على الفريق

من ناحية أخرى قامت إدارة الوصل بفتح التدريبات للجماهير أول من أمس بهدف شحذ همم اللاعبين في المواجهة المهمة،

عودة

في المقابل أدى فريق أهلي جدة حصتين تدريبيتين على ملاعب الوصل تحت قيادة المدير الفني خورخي فوساتي، والذي ركز على الجوانب التكتيكية والبدنية، واستغلال مهارات اللاعبين في التسديدات البعيدة.

وشهدت التدريبات عودة المهاجم عمر السومة إلى تشكيلة الأهلي بعد إعادة تسجيله في قائمة الفريق ببطولة كأس زايد ، وانضم قائد الفريق، حسين عبدالغني لعناصر البعثة بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

ويتطلع الأهلي إلى تأمين لقاء الإياب التالي والذي يقام على ملعبه نهاية الشهر الجاري بنتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب.

طاقم مصري

عين الاتحاد العربي لكرة لقدم طاقم تحكيم مصرياً لإدارة مباراة الوصل والأهلي السعودي في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بقيادة الدولي محمود البنا ويعاونه تحسين أبوالسادات، وأحمد حسام، بجانب الدولي العماني قاسم الحاتمي حكماً إضافياً أول، والدولي البحريني عمار محفوظ حكماً إضافياً ثانياً، والدولي العماني عمر اليعقوبي حكماً رابعاً.

ويراقب المباراة الدولي البحريني علي البوعينين، ويقيم الحكام الدولي الليبي عبد الحكيم الشلماني.

السومة: نسعى لإرضاء جماهيرنا

أكد السوري عمر السومة المحترف في صفوف الأهلي السعودي أن لاعبي الفريق يسعون لاستيعاب فكر المدرب فوساتي الذي قدم لتدريب الأهلي منذ فترة بسيطة، وقال: تركيزنا حالياً على كأس زايد لإرضاء جماهيرنا بالاستمرار في المنافسة في البطولة.

وأشار إلى أن مواجهة اليوم صعبة لأن الوصل يمتلك إمكانيات رائعة وتمكن من إخراج فريقي الأهلي المصري والاتحاد السعودي من البطولة العربية، وقال: نتطلع إلى تقديم مردود طيب في المباراة والخروج بنتيجة إيجابية تسهل من مهمتنا في لقاء الإياب.

وأضاف: اللعب ضمن صفوف المنتخب الوطني يختلف عن اللعب مع النادي، وحزنت كثيراً لخسارة المنتخب السوري في كأس آسيا «الإمارات 2019» لكنني طويت هذه الصفحة وفي النهاية فإن كأس زايد يختلف عن كأس آسيا.

علي سالمين: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية

أكد علي سالمين لاعب الوصل أن فريقه في أتم الجاهزية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه الأهلي السعودي، خصوصاً وأن المباراة تقام وسط جماهير الوصل.

وقال: النتيجة الإيجابية في لقاء الذهاب مهمة لنا، لتسهيل مهمتنا في لقاء الإياب في جدة.

وتابع مباراة اليوم ستكون حماسية وصعبة على الفريقين، ورغم أن سوء الحظ يلازمنا في دوري الخليج العربي، إلا أننا سنقدم مردوداً طيباً في كأس زايد للأندية الأبطال، وهدفنا الاستمرار في تقديم ذات المستوى وتخطي المنافس بغية التأهل لدور الأربعة.

وأشاد سالمين بالدعم الذي تقدمه أندية دوري الخليج العربي للوصل ممثل الوطن الوحيد في بطولة كأس زايد، مشيراً إلى أن هذه الوقفة تمنح اللاعبين دفعة معنوية ونأمل في رد الجميل للجماهير داخل المستطيل الأخضر.

ريجيكامب: عيوننا على المربع الذهبي

توقع الروماني ريجيكامب المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوصل أن تكون مواجهة فريقه مع الأهلي السعودي ممتعة ومشوقة للجميع، وقال: نواجه خصماً قوياً لديه لاعبون جيدون يمتلكون مهارات عالية ونتمنى أن نكون في يومنا وأن نحقق نتيجة إيجابية تسهل مهمتنا في لقاء الإياب، وعيوننا على التأهل للمربع الذهبي.

وأضاف: مباريات كأس زايد للأندية الأبطال مهمة ولاعبونا ليسوا بحاجة إلى تحفيز فهم يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والفريق جاهز باستثناء خميس إسماعيل الذي ستحدد مشاركته في التشكيلة اليوم في ضوء حالته الصحية.

دور

وعن دور الجماهير في دعم الفريق، قال: دور الجماهير في غاية الأهمية ومن المفترض حضورهم في كل المسابقات وليس مسابقة كأس زايد فحسب، مشيراً إلى أن فريقه يسعى لإرضاء جماهير الذهب بتحقيق نتيجة إيجابية اليوم، وقال: شاهدت آخر مباراتين للأهلي السعودي حيث فاز في الأولى بينما خسر في الثانية ولديه خمسة محترفين على أعلى مستوى بالإضافة إلى 3 دوليين.

وبالنسبة لي لا أستطيع تغيير القوانين الخاصة بالأجانب لكن علينا أن نقدم ما لدينا في الملعب، ونتطلع إلى تقديم مباراة قوية والخروج بنتيجة إيجابية، كما أسعى إلى تعويد اللاعبين على ضغط المباريات. دبي- البيان الرياضي

فوساتي: الهجوم أهم ما يميز الفريقين

أكد الأوروغوياني خورخي فوساتي المدير الفني لفريق الأهلي السعودي أنه درس فريق الوصل بصورة جيدة، مشيراً إلى أن لقاء اليوم يمثل أهمية خاصة للأهلي.

وقال: يمتلك كل من الوصل والأهلي خطاً هجومياً قوياً، وملعب كرة القدم يتكون من مرميين الأول تسعى للهجوم عليه وهز شباكه، والثاني تدفع عنه الهجمات، ونفكر في نقطة واحدة دائماً وهي الأهداف ونعتمد على الجانبين الهجوم والدفاع، ونسعى لأن يكون فريقنا منظماً دفاعياً، وهجومياً بشكل جيد.

وتابع: ندرك إمكانيات فريق الوصل الذي يمتلك لاعبين مهمين، وتنظيماً ممتازاً، والجميع يعلم أنني استلمت مهمة الإدارة الفنية للفريق قبل فترة بسيطة، ولعبنا مباراة ممتازة قبل أيام، وقدمنا أداء رائعاً، مايؤكد أننا سنقدم مباراة قوية أمام الوصل.

ثقة

وأشار إلى أن المواجهة لن تكون سهلة، لكن ثقته كبيرة بتقديم فريقه لمردود طيب، وقال: لم أتابع الوصل في لقائه الأخير في الدوري بصورة مباشرة، حيث كنا نخوض مباراة في اليوم نفسه.

والشيء الذي لا يتغير هو مهارات اللاعبين في المستطيل الأخضر، الوصل والأهلي خسرا مبارياتهما الأخيرة المحلية، ولا يوجد فريق لا يتعثر، ولكننا قدمنا مستويات طيبة وغابت عنا النتيجة، وفعلياً خسر الفريق لكن الأداء كان ممتازاً، وحالياً نلعب في مسابقة أخرى بشخصية مختلفة، ويعتمد الأمر على مباراتي الذهاب والإياب. دبي- البيان الرياضي