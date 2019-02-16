الظفرة يصدم العين.. وعجمان يعرقل شباب الأهلي

المصدر: دبي، أبو ظبي- البيان الرياضي

فجّر الظفرة واحدة من كبرى مفاجآت دوري الخليج العربي لكرة القدم، وصدم العين بانتصار ثمين عليه بنتيجة 3- صفر في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس بالجولة 15 للبطولة، أحرز الثلاثية وسط ذهول العيناوية كل من خالد باوزير، رومولو دوس سانتوس.

وعبد الرحمن يوسف في الدقائق 2 و 84 و 89، ووضحت سيطرة الظفرة على مجريات المباراة من بدايتها، واستحقت جماهيره الفرحة الكبيرة، ووصل الفريق إلى النقطة 17 فيما تجمد العين عند النقطة 32 محتفظاً بالمركز الثاني، متأخراً عن الشارقة صاحب الصدارة بفارق 5 نقاط.

وفقد شباب الأهلي، نقطتين ثمينتين في سعيه لدخول صراع القمة بالتعادل مع ضيفه عجمان 2-2 باستاد العوير، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 29 نقطة، مستمراً في المركز الرابع، وعجمان إلى 20 نقطة، سابعاً.

سجل لشباب الأهلي ايوفي وايمليانو في الدقيقتين 18 و 37، ولعجمان مامي بابا، هدفين، في الدقيقتين 41 و 83، واستمرت المباراة لأكثر من 10 دقائق، بعد وقتها الأصلي بعد تعرض علي الحوسني حارس عجمان، لإصابة خطيرة في الدقيقة الأخيرة من الـ5 دقائق المحتسبة كوقت بدل ضائع، وسقط على أثرها لتلقي العلاج في أرض الملعب.

وخرج الحوسني مصاباً من المباراة، وتم نقله للمستشفى، وارتدى زميله فندر فييرا، زي الحارس، بعد استنفاد تغييرات عجمان، قبل تدخل إدارة النادي من المدرجات، ليرتدي عبد الله مال الله فانلة الحارس، ويكمل الدقائق الأخيرة.

وفاز الوحدة على دبا الفجيرة 3 -1، باستاد آل نهيان،معمقاً جراح «النواخذة» بعد تلقيه الهزيمة 13 بالموسم الحالي مستمراً في قاع جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، فيما رفع «العنابي» رصيده إلى 24 نقطة. سجل ثلاثية الوحدة كل من خليل إبراهيم وتيغالي وليوناردو في الدقائق 14 و 57 و «90 + 4» ولدبا الأردني ياسين البخيت «ق 51».

وبهذا الفوز رد الوحدة اعتباره أمام دبا بعد أن أخرجه الأخير من كأس صاحب السمو رئيس الدولة بنتيجة تاريخية قوامها 6 أهداف.

ونجح اتحاد كلباء في التعادل في الوقت القاتل مع مضيفه الإمارات، وسجل هدفه جوجاك من ركلة جزاء «ق 92»، لتنتهي المباراة 1 - 1، وتقدم الإمارات بهدف السبق في الدقيقة 89 برأسية محترفه الفرنسي دياباتي، ووصل الإمارات إلى النقطة 11، وكلباء إلى النقطة 19.