خورفكان يرفض صدارة «الأولى»

المصدر: خورفكان - محمد فضل

احتفظ فريق العروبة بصدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بتعادله سلبياً مع الحمرية ووصل إلى 17 نقطة، فيما رفض خورفكان فرصة احتلال القمة بخسارته بملعبه أمام مصفوت «الأخير» 1 - 3.

وتجمد رصيده عند 16 نقطة، سجل لمصفوت عبد الله محمد «هدفان»، والنيجيري أكبا ستيفي في الدقائق 3، 52 و63، وأحرز محمد مال الله هدف خورفكان «ق15»، وفاز الذيد على التعاون بهدف محمد المربوعي «ق 42»، ورفع رصيده إلى 10 نقاط، وتجمد رصيد التعاون عند 4 نقاط. وتستكمل مباريات الجولة بمباراتين اليوم، ويلعب مسافي مع حتا، ودبا الحصن مع العربي.