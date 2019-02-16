قرعة «تنس دبي للسيدات» اليوم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تسحب ظهر اليوم، قرعة النسخة 19 لبطولة سوق دبي الحرة المفتوحة لتنس السيدات، التي تنطلق منافساتها بعد غدٍ بمشاركة 9 من المصنفات العشر الأُول في العالم.

ومن بينهن المصنفة الأولى اليابانية أوساكا، بطلة أستراليا المفتوحة ، والتشيكية كفيتوفا، بطلة ويمبلدون مرتين ووصيفة أستراليا المفتوحة ، والأوكرانية سفيتولينا، حاملة لقب دبي، والرومانية هاليب، بطلة دورة فرنسا المفتوحة، والألمانية أنجليك كيربر، الحائزة ألقاب 3 من البطولات الأربع الكبرى، والدنماركية فوزنياكي، بطلة «أستراليا 2018»، والتشيكية بليشكوفا، والإسبانية موغوروزا.