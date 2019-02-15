11 دقيقة "مجنونة" في مباراة الإمارات وكلباء

المصدر: رأس الخيمة-علي شدهان، تصوير: إبراهيم صادق

شهدت مباراة فريق الإمارات الأول لكرة القدم وضيفه اتحاد كلباء اليوم ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي، فواصل مجنونة، خصوصا في دقائقها الـ 11 الأخيرة، التي حدثت فيها 6 فصول، تمثلت في تسجيل الصقور هدف السبق عبر محترفه شيخ دياباتي في الدقيقة 89، ورد النمور عبر محترفه جوجاك بهدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 92، ووصول المباراة إلى الدقيقة 100، وإشهار حكم المباراة أحمد عيسى البطاقة الصفراء 5 مرات، والحمراء مرة واحدة بوجه راموس محترف النمور، واحتكاكات بين لاعبي الفريقين، ومناوشات مع الجماهير.