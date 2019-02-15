ريجيكامب: الجمهور وقود الوصل أمام الأهلي السعودي

المصدر: دبي- عز الدين جادالله

توقع الروماني ريجيكامب المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوصل أن تكون مواجهة فريقه بنظيره الأهلي السعودي ممتعة ومشوقة للجميع.

وقال:" سنواجه خصماً قوياً لديه لاعبون جيدون يمتلكون مهارات عالية ونتمنى أن نكون في يومنا وأن نحقق نتيجة إيجابية تسهل مهمتنا في لقاء الإياب، ونتطلع الى التأهل لدور الأربعة.

وأضاف:" مباريات كأس زايد للأندية الأبطال مميزة ومهمة ولاعبونا ليسوا بحاجة إلى تحفيز فهم يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكداً على جاهزية لاعبي الوصل باستثناء خميس إسماعيل الذي ستحدد مشاركته في التشكيلة اليوم على ضوء حالته الصحية، أما البقية ففي أتم الجاهزية لخوض المواجهة.

وفي رده على سؤال عن دور الجمهور في دعم الفريق، قال:" بلا شك فإن للجمهور دورا في غاية الأهمية ومن المفترض حضورهم في كل المسابقات وليس مسابقة كأس زايد فحسب، فهم وقود الوصل مشيراً إلى أن فريقه يسعى لإرضاء جمهور الذهب بتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الأهلي".

وقال:" لقد شاهدت آخر مباراتين للأهلي السعودي حيث فاز في الأولى بينما خسر في الثانية ولديه خمسة محترفين على أعلى مستوى بالإضافة إلى ثلاثة دوليين، مشيراً إلى أنه لا يستطيع تغيير القوانين الخاصة بالأجانب الخمسة لكن عليه أن يقدم ما لديه في الملعب، ونتطلع إلى تقديم مباراة قوية والخروج بنتيجة إيجابية.

واختتم مدرب الوصل حديثه بالقول:" نسعى إلى أن يعتاد اللاعبون على ضغط المباريات، وأنا احب اللعب تحت هذا الضغط لأنه يشعرنا دائما بالارتياح.