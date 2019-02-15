«الملك» يغرد في الصدارة بـالنقطة 37

المصدر: متابعة - عدنان الغربي، محمد فضل - فرحة لاعبي الشارقة بـ «النصر» | تصوير: سالم خميس

واصل الشارقة تألّـقه، بفوزه على النصر بهدف دون رد في المباراة، التي جمعتهما لحساب الجولة 15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم على استاد آل مكتوم مساء أمس، ليبصم على الصدارة بـ37 نقطة مغرداً في القمة ويحافظ على سجله خالياً من الهزائم محققاً 11 انتصاراً و4 تعادلات وهو الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن، في المقابل تجمد رصيد النصر عند النقطة 16 في المركز التاسع.

وسجل هدف الشارقة الوحيد لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز في الدقيقة 74، ولعب النصر بـــ 10 لاعبين منذ الدقيقة 43 بعد طرد لاعبه طارق أحمد لتدخله العنيف أمام لاعب الشارقة سيف راشد.

وألغى الحكم محمد عبد الله هدفاً للشارقة سجله ايغور في الدقيقة 37 بعد اللجوء لتقنية الفيديو، قبل أن يتمكن «الملك» من استغلال تفوقه العددي في الشوط الثاني ويخطف هدف التقدم عن طريق مينديز ويعقد المباراة على النصر الذي عانى كثيراً بسبب الطرد. وألغى الحكم هدفاً سجله التشيلي روني فيرنانديز من جانب النصر بعد الرجوع لتقنية الفيديو في الوقت بدل الضائع بداعي التسلل.

وفي المباراة الثانية نصب فريق الجزيرة سيركاً من الأهداف ودك لاعبوه مرمى الفجيرة بخماسية بيضاء، ووصل إلى النقطة 31، محتفظاً بالمركز الثالث، وسجل أهداف «فخر أبوظبي»، الغاني ارنست اسانتي «هدفين»، كل من خلفان مبارك وعبد الله رمضان وناصر برزايت «ركلة جزاء» في الدقائق، 21، 33، 40، 54، 60.

وتختتم الجولة اليوم بأربع مباريات ويلعب الوحدة مع دبا الفجيرة، والظفرة مع العين، وشباب الأهلي مع عجمان، والإمارات مع كلباء.