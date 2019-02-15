شباب الأهلي وعجمان.. النقاط والمكانة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم - دبي- إيهاب زهدي

يستضيف شباب الأهلي فريق عجمان في الثامنة من مساء اليوم، ضمن ختام الجولة الخامسة عشرة من دوري الخليج العربي، ويتطلع الفريقان إلى مواصلة العروض والنتائج القوية، وحصد المزيد من النقاط، لتعزيز مكانة كل منهما في ترتيب جدول المسابقة.

ويدخل شباب الأهلي إلى المباراة، وفي رصيده 28 نقطة، يحتل بها المركز الرابع، ويطمح إلى جمع المزيد من النقاط، لمواصلة الضغط على ثلاثي القمة، خاصة وأن الفريق يتطور أداؤه من مباراة لأخرى، ويخطو بثبات في جميع البطولات الثلاث في الموسم الحالي.

عودة وتركيز

وقال الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي: «نواجه منافسا عنيدا، وفريقا جيدا متماسكا لديه 19 نقطة، منها 12 نقطة خارج ملعبه، ويجب أن نكون في كامل تركيزنا، خصوصاً بعد جهد كبير أمام النصر في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويجب أن ننسى هذه المباراة، ونلعب على أرضنا ووسط جمهورنا، النقاط الثلاث مهمة جداً».

وأضاف: «لعبنا أمام فرق المقدمة الجزيرة ثم النصر، والآن نلعب أمام فريق صعب، وليس سهلا مثلما يتخيل البعض، لأن عجمان فريق يخلق الكثير من المشاكل للفرق، وفريقنا واع، واللاعبون لديهم استيعاب تام لصعوبة المباراة، وأهم شيء أن نؤدي بالشكل المطلوب».

وقال أروابارينا: «أعلم أننا بعد هذه المباراة سنواجه الشارقة ثم العين، وتحدثت مع اللاعبين، وهم متفهمون أنه ينتظرنا شهران صعبان في فبراير ومارس في الدوري، وسنلعب أمام 3 فرق من التي تنافس على الصدارة، ولكن كما ذكرت المهم التركيز أمام عجمان، ولن نفكر في المباريات التالية، قبل تخطي عجمان، ونحن نسير بخطى ثابتة.

ولذا أتحدث بصراحة مع اللاعبين، والموسم طويل، وهناك إصابات وغيابات، والأحلام تزيد عندما نحقق الفوز، وأهم شيء للجهاز الفني، أننا نعيش لحظات جيدة حالياً، ويجب أن نتذكر اللحظات الصعبة، ولا تفكير في الشارقة أو العين».

وأكمل: «أفضل لعب مباراة خلف مباراة وليس التركيز على بطولة بعينها، والأول التركيز على المباريات بشكل منفصل، وسنرى إلى أين نستطيع الوصول.

وأهم شيء أن نكون في الصورة دوماً، ولا نتراجع، وأن نظل في المنافسة، ونحن نسير بخطى ثابتة، ونحتاج إلى جميع اللاعبين، وبعض اللاعبين أحيانا لا يلعبون كثيراً، ولكنهم على قدر كبير من المسؤولية، وعندما نستعين بهم يقدمون مردودا كبيرا مثل محمد جابر وسعيد أحمد وعبد العزيز الكعبي».

صفوف مكتملة

يخوض عجمان صاحب الـ 19 نقطة، مواجهته في الجولة 15 لدوري الخليج العربي أمام مضيفه شباب الأهلي في ملعب العوير بصفوف مكتملة بعد استيفاء الإيقاف لمحترفه المغربي عادل هرماش والمدافع حسن زهران اللذين ظلا يواصلان تدريباتهما مع الفريق طوال الأيام الماضية.

وعمد المدير الفني أيمن الرمادي إلى منح اللاعبين راحة يومين بعد مباراة الجولة الماضية أمام النصر ثم واصل الفريق سلسلة تدريباته اليومية على مدار 9 أيام.

وأكد أيمن الرمادي أن المباراة من المحطات المهمة لفريقه من أجل الذهاب لمركز أكثر استقراراً في الجدول.

مشيراً إلى أن شباب الأهلي فريق كبير يجد كل التقدير ولكن طموح النقاط حق مشروع للفريقين، وأوضح الرمادي جاهزية جميع اللاعبين بمن فيهم العائدون من الإيقاف حسن زهران وعادل هرماش، وقال ان صفوف الفريق تبدو مكتملة للمباراة والاختيار سيكون للأكثر جاهزية، خاصة وأن المنافسة قوية بين جميع اللاعبين من خلال التدريبات الماضية.

وقال الرمادي إن الفريقين متشابهان معنوياً من خلال فوز الأهلي بداية الدور الثاني على الجزيرة في الوقت البديل، ثم فوزه بركلات الترجيح في الكأس على النصر، وكذلك عجمان الذي خطف نقطة غالية من النصر في الوقت البديل، وقال إن شباب الأهلي من المنافسين على البطولة من خلال موقفه الحالي.

مشيراً إلى أن فريقه يتميز بالجرأة هجومياً كما ثبت ذلك في معظم المباريات، واستبعد الرمادي التخطيط مسبقاً لنتيجة التعادل في مثل هذه المباريات، ويركز دائماً على تقديم مستوى جيد ومسألة النتيجة يحكمها الملعب.

محمد جابر: شباب الأهلي تعوّد على البطولات

أكد محمد جابر لاعب شباب الأهلي، أن فريقه فريق كبير، تعوّد على المنافسة على أكثر من بطولة، وأن لقاء عجمان اليوم، لن يكون سهلاً في دوري الخليج العربي. وقال: «كل لاعب في شباب الأهلي، يسعى للفوز بالبطولات الثلاث أو على أقل تقدير تحقيق بطولة، لتكون حافزاً جيداً، وشباب الأهلي فريق كبير، وإذا لم يكن لدينا طموحات في البطولات.

فلن نستطيع مواصلة نتائجنا ومستوياتنا القوية، وهدفنا دائماً الوصول إلى الفوز ومنصات التتويج». وأضاف: «نحن مطالبون بالتركيز في جميع البطولات التي نشارك فيها هذا الموسم، بما فيها دوري الخليج العربي.

وليس بطولتي الكأس فقط، بداعي أننا قريبون من المباراة النهائية للبطولتين، بعد وصولنا إلى نصف النهائي في بطولتي كأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة». دبي - البيان الرياضي

وليد اليماحي: نسعى لنتيجة إيجابية

أفاد وليد اليماحي لاعب الطرف الأيسر في فريق عجمان، بأنه وزملاءه يتطلعون لمواصلة الأداء الجيد الذي قدموه في مباراة النصر، والظهور بمستوى لائق أمام فريق شباب الأهلي في مباراة اليوم بالجولة الخامسة عشرة بدوري الخليج العربي لكرة القدم، وتعزيز مركز الفريق وزيادة النقاط، مؤكداً السعي للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب شباب الأهلي.

وقال اليماحي، إن مواجهة المنافسين الكبار مثل شباب الأهلي يظهر فيها التركيز بشكل أكبر، وفي معظم الأحيان تكون مثل هذه المواجهات فيها متعة للاعبين لتقديم أفضل ما عندهم، وأكد اليماحي تطلعهم دائماً لحصد النقاط مهما كانت صعوبة المباريات.