الصقور والنمور.. سباق محموم

المصدر: كلباء - علي الظاهري

يستضيف فريق الإمارات منافسه اتحاد كلباء مساء اليوم برأس الخيمة، في مباراة مهمة، ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، تمثل سباقاً محموماً بين الفريقين لاقتناص النقاط الثلاث.

وقبل مباراة اليوم، يقف فريق الإمارات في المركز 13 قبل الأخير في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل كلباء المركز الثامن بـ 18 نقطة.

حصد النقاط

ويستهدف الفريقان معاً، حصد النقاط الثلاث لمباراتهما اليوم، باعتبار ذلك هدفاً أوحد يفضي في حالة تحقيقه لأي منهما، إلى تأمين الوجود في المنطقة الدافئة بالنسبة للنمور، والتحرك خطوة واحدة إلى الأمام بالنسبة للصقور، مع انتظار نتائج الفرق الأخيرة الموجودة في كلا المنطقتين.

120 دقيقة

التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات، وصف المباراة بالهامة والصعبة على كلا الفريقين، مشدداً على أن فريقه يواجه منافساً مميزاً، أثبت تميزه في الدور الأول من الدوري، منوهاً بأن كلباء ظهر بصورة متطورة في الدور الأول، وحقق نتائج لافتة.

وكان منافساً صعباً لفريقه في مباراة الذهاب، مشيراً إلى أن المباراة تأتي في توقيت قصير، بعد خوض الصقور مباراة من 120 دقيقة في ربع نهائي الكأس أمام الشارقة، وقبلها مع العين في الجولة 14 من الدوري.

حالة الإرهاق

وأشاد القادري بجهود الجهاز الطبي في نادي الإمارات، لدوره المحوري في تجهيز اللاعبين، وإخراجهم من حالة الإرهاق التي عانوا منها. وأشار القادري إلى عدم حسم قرار مشاركة عدد من لاعبيه في مباراة اليوم، منهم عبد الله كوني ومحمد مال الله وسبيل غازي، نتيجة معاناتهم من الإرهاق.

منوهاً بعودة سعد سرور بعد الشفاء من الإصابة التي حرمته من المشاركة مع الصقور في مباراة العين ضمن الجولة 14 من الدوري.

صورة مختلفة

ويخوض فريق اتحاد كلباء مواجهة اليوم مكتمل الصفوف، بعد استعادة جهود اللاعب يعقوب البلوشي، ويتطلع الفريق إلى تعويض الخسارة السابقة أمام الوحدة، والتي مني فيها برباعية قاسية مقابل هدفين، سعياً إلى الوصول للنقطة 21، حيث حرص الجهاز الفني، بقيادة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني، على معالجة الأخطاء الأخيرة، حيث أكد المدرب أن فريقه يتطلع إلى تقديم مستوى مميز أمام فريق الإمارات.

وقال فيفياني أنه يواجه اليوم منافساً ظهر بصورة مختلفة في الدور الثاني، مشدداً على أهمية مباراة اليوم. وأشاد فيفياني بالعمل الكبير والمجهود المبذول في الفترة الماضية في القلعة الصفراء، إلا أن الأهم هو مواصلة العمل بتميز، مضيفاً أنه طالب اللاعبين بنسيان الماضي، وبدء صفحة جديدة، لتحقيق أهداف وتطلعات الفترة المقبلة، بدءاً من مباراة اليوم أمام «الصقور».

وكشف مدرب اتحاد كلباء، عن وجود بعض التغييرات خاصة على مستوى منظومة الدفاع. وعن معالجة الأخطاء السابقة أمام الوحدة، والتي كلفت استقبال شباك اتحاد كلباء أربعة أهداف في الشوط الأول، قال فيفياني إن المباراة السابقة ذات وجهين، واستطاع فريقه الظهور بصورة أفضل في الشوط الثاني.

مبيناً أن البعض شعر بأن الكتيبة الصفراء ضمنت البقاء بعد حصاد 18 نقطة في الدور الأول، إلا أنه شدد على اللاعبين أن الهدف لم يتحقق بعد، وما زال المشوار طويلاً، يحتاج إلى مزيد من التركيز، موضحاً أن الخسارة الماضية كانت بمثابة «صفعة»، وجميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

صعوبة الدوري

وذكر مدرب اتحاد كلباء، أن فارق الـ 4 نقاط بين اتحاد كلباء والوصل، أحد الفرق المنافسة على لقب الدوري في المواسم السابقة، يكشف عن مدى صعوبة الدوري، لافتاً إلى أن فريق الإمارات، أثبت تطوره في الدور الثاني، والأهم هو التفكير والعمل بتكاتف أكبر، وجميع اللاعبين مطالبون ببذل مجهود أكبر لخدمة تطلعات وأهداف الفريق.