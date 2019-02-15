الظفرة والعين.. طموحات البقاء واللقب

المصدر: أبوظبي - أحمد عيىسى العين - طلحة عبد الله

يلتقى الظفرة على ملعبه عند الساعة الخامسة و35 دقيقة مساء اليوم، ضيفه العين لحساب الجولة 15 من دوري الخليج العربي، في مواجهة متباينة الطموحات يسعى خلالها صاحب الأرض للفوز، من أجل تأمين موقفه مبكراً في المنافسة والتقدم نحو المنطقة الدافئة خوفاً من شبح الهبوط.

بينما يخطط الفريق الضيف للفوز واضعاً أمامه التتويج بلقب الدوري الذي يستهدفه منذ بداية الموسم. ويمتلك الظفرة في رصيده 14 نقطة بالترتيب العاشر.

وتعرض الجولة الماضية للخسارة أمام المتصدر الشارقة بعد أن قدم مباراة جيدة كان قريباً فيها من الفوز، لكنه عوض بعدها خسارته في منافسة كأس رئيس الدولة أمام دبا بالفوز عليه بهدفين دون رد منحا الفريق بطاقة التأهل إلى نصف نهائي المنافسة، الشيء الذي منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء اليوم الذي يضع له اهتماماً متعاظماً.

المركز الثاني

ويأتي العين برصيد 32 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، وتعثر الزعيم على ملعبه في مباراة الجولة 14 بطريقة مفاجئة بالتعادل أمام الإمارات، ليعود بعدها ويحقق فوزاً ثميناً على الوحدة في مواجهة مؤجلة من الأسبوع 13 ليصحح بالنتيجة تعادله السابق.

وأكمل الفريقان تحضيراتهما للقاء اليوم بتدريبات قوية، ويأمل الظفرة بتحقيق مفاجأة جديدة هذا الموسم بعد أن نجح سابقاً في تحقيق انتصارات على الكبار الوحدة والجزيرة، خاصة أن النقاط تخطو به إلى الأمام بشكل جيد في الترتيب.

مواجهة صعبة

وأكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة، أن المواجهة لن تكون سهلة لأنها أمام فريق مرشح للتتويج باللقب، ويتمتع بعناصر متميزة ولديه دوافعه في تحقيق الفوز. وأضاف: في كرة القدم كل شيء يمكن أن يتحقق، لأنها لعبة تعتمد على الإصرار والعزيمة، العين فريق كبير ويمتلك الأفضلية لكننا إذا قاتلنا ولعبنا بشكل جاد يمكننا أن نفوز عليه.

وأشار رازوفيتش إلى أن فريقه لعب مباراتين ضد العين وبالتالي يعرفان بعضهما بعضاً جيداً، ذاكراً أن الظفرة خسر المباراتين لكنه كان قد أدى مردوداً جيداً وأضاف: إذا تجاوزنا عن بعض الأخطاء التي وقعنا فيها سابقاً يمكننا أن نحقق الفوز الأول.

ومن المهم أيضاً أن نستفيد من الفرص لأنها لا تتكرر كثيراً. وكشف مدرب الظفرة عن وجود نقص في صفوف فريقه بغياب المدافع المغربي أمين عطوشي بسبب الإصابة وعدم مشاركة راشد مهير الكتبي المعار من العين بسبب الاتفاق بين الناديين، مع غياب متوقع للاعب المحور ميليسي بسبب الإصابة.

مباراة مهمة

من جهته شدد الكرواتي زيلجيكو سوبيتش، المدرب المؤقت للعين، أن جميع المباريات التي يخوضها فريقه تمثل أهمية كبيرة بغض النظر عن اسم المنافس وموقعه في الترتيب، موضحاً أن المحصلة النهائية لأي مباراة هي ثلاث نقاط، وقال: نتطلع للحصول على اللقب وعلينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، نحن اليوم في مواجهة فريق الظفرة .

والذي شاهدته في مباراته الأخيرة مع الشارقة وظهر بمستوى متميز، وقد أكملنا جاهزيتنا فنياً وبدنياً ونرغب في الفوز والعودة من هناك بالنقاط الثلاث، لأجل الاستمرار في المنافسة على الصدارة، وعلينا أن نظل جاهزين لجميع الظروف والاحتمالات لأجل تقدم المردود الذي يقودنا لتحقيق النتيجة المطلوبة بنهاية المطاف.

تركيز وتفكير

وعما إذا كان الفريق يشعر بالضغوط بسبب فارق النقطتين بينه والمتصدر فريق الشارقة، أوضح المدرب الكرواتي، أنهم لا يفكرون إلا في وضعهم بالمنافسة، مشيراً إلى أن مصير العين بيده وحالياً كل التركيز والتفكير منصب على المباراة أمام الظفرة، وبعد ذلك سيتحول التفكير إلى مباراة النصر، ومن ثم المواجهة التي تليها إلى نهاية المنافسة.

وأكد سوبيتش، أن العين سيفقد في لقاء اليوم اللاعب بندر الأحبابي، بداعي الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الوحدة الأخيرة، كما سيغيب أيضاً كل من أحمد برمان، وسالم عبدالله، ومحمد خلفان، بسبب الإصابة.

ريان يسلم: أمامنا مهمة صعبة

يرى ريان يسلم، لاعب متوسط ميدان العين، أن فريقه أمام مهمة صعبة في مواجهة الظفرة الليلة، موضحاً أن المنافس أظهر مستوى متميزاً، أخيراً، وهو دائماً يقاتل بقوة ليظهر أفضل ما لديه في ملعبه وبين جماهيره، ولكنهم جاهزون لتقديم أفضل ما لديهم للعودة من المنطقة الغربية بالنقاط الثلاث والاستمرار في المنافسة على الصدارة.

وقال: «سنحرص على التقيّد بتوجيهات المدرب سوبيتش والتعامل بتركيز مع المباراة منذ البداية وحتى النهاية تطلعاً لتحقيق الهدف المنشود، ونحن ندرك أنه إذا لعبنا بمستوانا المعروف فلن يتمكن أي فريق من إيقافنا». وأوضح يسلم، أن تركيزهم منصب على مباراة الليلة ولا يفكرون في المنافسين، لافتاً إلى أن هدفهم هو الاستمرار في متابعة النتائج الإيجابية. العين - البيان الرياضي

إبراهيم سعيد: هدفنا الفوز دائماً

أكد إبراهيم سعيد لاعب الطرف الأيسر بالظفرة، أن هدف فريقه في مباراة العين اليوم تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث، ذاكراً أنهم يحترمون العين وكل الأندية لكنهم يلعبون دائماً للفوز.

وأضاف: العين فريق كبير وقوي، لكن عندما ندخل أرضية الملعب لا نفكر في قوة المنافس، وإنما في قدرتنا على الفوز. وقال سعيد الذي عاد لموقعه في التشكيلة الأساسية مؤخراً بعد فراغه من أداء شرف الخدمة الوطنية، إن التحلي بالعزيمة والإصرار يسهّل كل المهام الصعبة في كرة القدم.

وأضاف: علينا أن نبذل قصارى جهدنا وأن نعود للانتصارات سريعاً، لأن تقدم الدوري دون جمع عدد كافٍ من النقاط سيضعنا في موقف صعب. وأكد إبراهيم سعيد، ثقته في زملائه اللاعبين لتقديم مباراة جيدة، وتحقيق الفوز للمضي قدماً في مشوار البطولة نحو المنطقـة الدافئة.أبوظبي - البيان الرياضي