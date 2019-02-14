الملك يهزم العميد.. ويعزّز صدارته

المصدر: دبي-عدنان الغربي

واصل الشارقة تألّـقه في دوري الخليج العربي، بفوزه على النصر بهدف دون رد في المباراة، التي جمعتهما لحساب الجولة 15 على استاد آل مكتوم مساء اليوم، ليعزز بذلك موقعه في الصدارة بـ37 نقطة ويحافظ على سجله خالياً من الهزائم محققا 11 انتصارا و4 تعادلات وهو الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن، في المقابل تجمد رصيد النصر عند النقطة 16 في المركز التاسع.

وسجل هدف الشارقة الوحيد لاعبه ريان مينديز في الدقيقة 74 بينما لعب النصر بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 43 بعد طرد لاعبه طارق أحمد بسبب تدخله العنيف أمام لاعب الشارقة سيف راشد.

وألغى الحكم هدفاً سجله التشيلي روني فيرنانديز من جانب النصر بعد الرجوع لتقنية الفيديو في الوقت بدل الضائع بداعي التسلل.