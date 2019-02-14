بني ياس يضرب «عصافير» عدة بحجر واحد

المصدر: Ⅶ دبي- عزالدين جادالله

ضرب فريق بني ياس عصافير عدة بحجر واحد، عندما حقق فوزاً مهماً في مشواره في دوري الخليج العربي على حساب مضيفه الوصل في مواجهة الفريقين، أول من أمس، على ملعب «الإمبراطور» بزعبيل بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة 15 للدوري، ومن العصافير التي ضربها بني ياس، تحقيقه الانتصار الرابع على التوالي، وهذه المرة خارج قواعده حيث كان يعاني السماوي من هذه الجزئية طيلة الموسم، ومواصلاً مطاردته للمربع الذهبي بعد تربعه في المركز الخامس برصيد «24» نقطة، وبفارق 4 نقاط فقط عن شباب الأهلي الذي يحتل المركز الرابع، بينما يظل الوصل في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، متلقياً الهزيمة الأولى في عهد المدرب الروماني الجديد ريجيكامب.

من ناحيته أبدى الصربي كرونوسلاف جورديتش مدرب فريق بني ياس سعادته بأداء السماوي أمام الوصل، وخصوصاً في الحصة الأولى.

وقال: «لعبنا كرة قدم حديثة واستحوذنا على الكرة وكان هناك تنقل سريع بين الهجوم والدفاع والعكس، وأهنئ لاعبي الفريق على الأداء وقلت لهم بين الشوطين لقد لعبتم مثل الأسود، لقد قاموا بعمل جيد، وعلينا الاستمرار بنفس القوة والأداء، مشيراً إلى فخره بالفوز على الوصل القوي».

وأضاف: «أشعر في الوقت نفسه بالحزن لأننا سنخسر جهود المدافع البرازيلي روبسون دي، وحتى الآن لا نعلم الفترة التي سيغيبها».

وقال: «خضنا الفترة الماضية في مباريات قوية مثل الشارقة، ولم يحالفنا الحظ، وخطوتنا القادمة هي تحقيق الفوز خارج ملعبنا».

وأضاف: «هدفنا الأول كان تثبيت مستوى الفريق، ولن نفوت أي فرصة تؤهلنا للمشاركة في دوري أبطال آسيا».

مواجهة صعبة

من ناحيته أكد الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل أن «الإمبراطور» خاض مواجهة صعبة أمام السماوي.

وقال: «لست حزيناً على النتيجة، حيث استحق بني ياس الفوز كونه الطرف الأفضل والأكثر جاهزية للمباراة، لقد ذكرت من قبل أن الفريق يخوض بمرحلة صعبة حيث يخوض مباراة كل ثلاثة أيام، ولدينا غياب مهم يتمثل في خميس إسماعيل الذي اضطررنا لتبديله قبل اللقاء، لقد تحدثت مع اللاعبين عقب نهاية المباراة وإن شاء الله ستتحسن الأمور في المستقبل.

وأضاف: لا بد من العودة إلى الطريق الصحيح وتحقيق الفوز في اللقاء القادم، من المتوقع غياب أي لاعب وهذا هو حال كرة القدم، ودائماً ما ندفع باللاعب الجاهز للمشاركة في التشكيلة، ولدينا لاعبون جيدون قادرون على تعويض غياب أي لاعب.

وقال: تنتظرنا مباراة صعبة أمام الأهلي السعودي في كأس زايد للأندية، والبعض قد يتأثر بالنتيجة لكن بعض الأوقات لا بد أن نذكر الحقيقة بأن الخصم كان الأفضل.

واختتم مدرب الوصل حديثه بالقول: لا نفكر بالمركز الثالث في الدوري، لكن أولويتنا حالياً هي بطولات الكؤوس، التي حققنا فيها مستويات طيبة، وندرك أن المركز الحالي لا يليق بالوصل ونعمل على تغييره.