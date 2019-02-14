جماهير «الزعيم» تتمسك ببقاء خالد عيسى

المصدر: Ⅶ العين - طلحة عبدالله

رغم وجود عدد من لاعبي العين الذين دخلوا فترة الشهور الستة، إلا أن المطالبة بالتجديد للحارس الدولي خالد عيسى شغلت الحيز الأكبر من المطالب الجماهيرية، وأصبحت شغلها الشاغل خصوصاً بعد تواتر أنباء عن رحيله إلى الدوري السعودي بنهاية الموسم، وفي حين أكد الحارس الدولي أن ارتباطه بنادي العين، موضحاً أن الأولوية في التجديد للنادي الذي عاش معه الحلو والمر (على حد تعبيره)، مشيراً إلى أن كل الأمور سيتم حسمها بنهاية شهر مارس المقبل.

قلق عيناوي

ومنذ رحيل عمر عبد الرحمن للهلال السعودي، ساور القلق أنصار الفريق من أن يتكرر الأمر مع لاعبين آخرين من بينهم خالد عيسى، وتعرض الهاجري رئيس شركة الكرة لحملة من الانتقادات متهمين إياه ببرود التعامل مع ملف النجوم خصوصاً بعد حسم البرازيلي كايو لوكاس أمر انتقاله إلى الدوري البرتغالي بنهاية الموسم، وقبل ذلك انتقال المصري حسين الشحات إلى الأهلي المصري، وزاد الضغط بعد رحيل المدرب الكرواتي زوران ماميتش إلى الهلال السعودي أخيراً.

التجديد قريباً

تفيد متابعات «البيان الرياضي» أن إعلان التجديد للاعبين الذين دخلوا فترة الشهور الستة سيتم قبل مباراة الهلال السعودي المقررة 5 مارس المقبل، كما ينتظر أن يتم خلال الفترة نفسها حسم الأمور بصفة نهائية في ما يتعلق بالجهاز الفني، وهو ما أكده محمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي، المشرف العام على الفريق الأول والرديف.