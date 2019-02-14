10 % من مقاعد زعبيل للأهلي السعودي

المصدر: Ⅶ دبي - عز الدين جاد الله

أعلنت إدارة نادي الوصل، عن تخصيص 10% من مقاعد استاد زعبيل والمقدرة بـ8500 مقعد لجمهور الأهلي السعودي الذي يحل ضيفاً على «الإمبراطور» بعد غدٍ السبت في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وأعلنت إدارة الوصل، عن طرح تذاكر المباراة في متجر النادي منذ الخامسة من مساء أمس، كما أشارت إلى أنه سيسمح لحاملي البطاقات الموسمية دخول مدرجات الدرجة الثانية مجاناً، وتخصيص يسار المنصة للعائلات، كما سيسمح بدخولهم إلى يسار الدرجة الثانية. وأعلن الوصل، أمس، عن فتح تدريبات الفريق التي تقام في السادسة من مساء اليوم أمام جمهور «الإمبراطور». وكان الوصل قد نجح في التأهل للدور ربع النهائي بعد أربعة تعادلات أمام الأهلي المصري ذهاباً وإياباً بنتيجة 2-2، و1-1، وأمام الاتحاد السعودي ذهاباً وإياباً 1-1، و0-0.